CAMEROUN :: Orange Digital Center:un engagement en faveur de l’employabilité qui a déjà facilité 560 recrutement :: CAMEROON

Le numérique est aujourd’hui indispensable pour soutenir le développement économique des territoires, permettre l’accès à des services essentiels, à l’éducation ou à la santé, favoriser le développement des compétences professionnelles ou faciliter les relations sociales.

Le Groupe Orange l’a bien compris et a pris des engagements forts pour œuvrer en faveur de l’égalité numérique.

C’est dans ce contexte qu’est née une alliance stratégique avec la Coopération Allemande via GIZ pour déployer le concept Orange Digital Center dans tous les pays où Orange opère en Afrique et au Moyen-Orient.

Et qu’en 2020 est créé Orange Digital Center Cameroun, un tiers-lieu qui réunit l’ensemble des programmes allant de la formation en passant par l’accompagnement, jusqu’à l’accélération des start-up et l’investissement dans ces dernières.

Cette entité stratégique a ainsi depuis sa création facilité l’accès à l’emploi pour 560 jeunes.

Formations et opportunités d'emploi pour les jeunes

Orange Digital Center propose plusieurs programmes gratuits pour renforcer les capacités numériques des jeunes et booster leur accès à l’emploi tels que des formations en numérique tous niveaux confondus, des événements de recrutement (Speed Recruiting), des opportunités de networking et plus encore.

Des programmes à fort potentiel comme le « Orange Summer Challenge » ont également permis à des étudiants de filières numériques de concrétiser leurs idées innovantes et de faire croître leur esprit entrepreneurial.

Toutes ces initiatives portent leurs fruits car 560 jeunes ont trouvé un emploi à la suite des programmes suivis à Orange Digital Center.

De plus, les emplois obtenus couvrent un large éventail de domaines à l’instar du développement web, de l’analyse de données, des télécommunications, des réseaux, de la banque, des assurances, de la comptabilité, du marketing et de la communication.

En adaptant ses programmes aux besoins professionnels actuels, Orange Cameroun a pu faciliter l’intégration des jeunes dans le marché du travail dans des filières qui recrutent.

Des actions à pérenniser selon les jeunes bénéficaires

Selon les jeunes qui ont participé à ces différents programmes, ce sont des actions à pérenniser car elles leur permettent non seulement d'obtenir des emplois à valeur ajoutée, d’exercer dans les domaines du numérique mais également de bénéficier de formations différenciantes avec un impact positif sur leur parcours professionnel.

Doter les jeunes de compétences numériques pour réussir

Orange Digital Center est un catalyseur pour l'autonomisation des jeunes du Cameroun et la stimulation de l'innovation numérique. En proposant des programmes de formation complets, en favorisant la collaboration et l'entrepreneuriat, et en abordant les défis sociétaux, ODC dote les jeunes Camerounais des compétences, des ressources et des opportunités nécessaires pour réussir à l'ère du numérique.

Grâce à ses initiatives remarquables, Orange Digital Center ne crée pas seulement des emplois, mais façonne également un avenir plus inclusif et prospère pour le Cameroun.

Orange Digital Center continue d’être un tremplin incontournable pour la nouvelle génération, leur donnant les outils pour intégrer avec succès le marché de l'emploi.

Retrouvez toutes les actualités ODC sur la page Facebook Orange Digital Center Cameroun (https://web.facebook.com/ODCCameroun ).