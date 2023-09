CAMEROUN :: Miss Orangina 2023 : début des inscriptions ce 1er septembre. :: CAMEROON

L' élégance et le leadership féminin seront mis en vitrine dans le cadre de ce concours de beauté organisé par l'entreprise Boissons du Cameroun via sa marque Orangina , rendue à sa 9ieme édition , les inscriptions ont démarré en ligne ce 1er septembre , chaque postulante devra envoyer une vidéo : catwalk talent original - présentation de son projet via la web app et le numéro WhatsApp ; à l'issu de cette première étape un tri sera faite par des professionnels ayant une grande expérience des concours de beauté avec quelques responsables de l'agence Free Évents Cameroun .

Ces dernières seront ensuite contactés pour des entretiens en présentiel.

Quelques rappels concernant l'admission au concours miss Orangina

Les candidates devront avoir 20 ans résolus au 1er janvier 2023; être de nationalité camerounaise; libre de tous contrats ; pas de tatouages ni de percings visibles.

Au delà de ces critères d'admission, le comité d'organisation rêve grand pour cette 9ieme édition:

Le déroulé de cette édition 2023

Un séjour d'une semaine à l'Académy Orangina pour les candidates sélectionnés pour la mise au vert qui ira du 27 octobre au 3 novembre 2023 , il sera question pour ces dernières de suivre un stage intensif en colocation, isolés dans une sorte de loft au sein duquel des cours intensifs d'expression scénique et de maturation des projets seront dispensés ,ce stage précise le comité d'organisation « se déroulera au centre touristique de Nkolandom village situé dans la région du Sud Cameroun, ebolowa IIe , département de la Mvila» , ce sera sous l'encadrement des coachs professionnels des points fars tels que : l'allure, la démarche, le coaching en shooting photo et vidéo etc. meubleront ce séjour . À l'issu de laquelle une émission TV spéciale type docurealité avec plus d'entrevues sera produite afin de mieux découvrir les candidates en question, l'un des critères majeurs de sélection pendant la finale .

En ce qui concerne le casting la date retenue par le comité est celui du 30 octobre 2023 au cours de laquelle 10 finalistes défendront la couronne de miss Orangina; la finale quant à elle aura lieu le vendredi 3 novembre 2023 dès 19h à l'esplanade du Grand Mall à Douala . D'après le comité d'organisation rencontré dans le cadre de cette édition du concours miss Orangina, ce concours acquiert ceci de particulier : « un show télévisé de 10 épisodes de 5minutes chacun où sont présentés les différentes étapes du projet : concept , sites devant abriter les cérémonies , séjour et coaching à l'Academy, la compétition, les lots ..»le tout couronné par des prestations artistiques.

Soulignons en fin de compte qu'un talk show de lancement de cette édition aura lieu le 8 septembre prochain dès 18h dans les studios de la chaîne verte canal 2 international.