Revenu dans la concession familiale mercredi en raison d’un deuil, un adolescent recherché pour agressions multiples a été appréhendé par la gendarmerie hier.

Emoi et bref mouvement de foule ce jeudi 31 août en milieu de matinée dans un coin du lieudit Makepè « Maturité », en contrebas de l’Essec dans l’arrondissement de Douala V. Des gendarmes venaient de mettre la main sur un enfant du quartier, P. F., âgé de moins de 20 ans, et recherché pour divers méfaits.

« Il habite le quartier, il est d’ailleurs né ici, mais avait fui le secteur depuis environ un mois », confie un voisin approché par CT. Cette source explique que P. F. faisait partie d’une bande ayant perpétré plusieurs agressions dans la zone ces derniers temps. Notamment, le braquage d’une alimentation au lieudit « Ange Raphaël » (opération faite à main armée), le cambriolage d’un snack-bar à Makepè « Maturité », des agressions de noctambules ou de commerçantes sortant tôt le matin pour le marché…

Les échos de ces méfaits à répétition sont finalement parvenus aux oreilles de la gendarmerie, via des informateurs sur place. P.F., ayant sans doute appris qu’il était recherché, a donc quitté la maison familiale où il vivait, et se serait réfugié à Yaoundé. C’est en raison du décès d’un oncle maternel que le jeune homme est revenu à la maison. « Des jeunes du coin ayant constaté sa présence ont lancé l’alerte et la gendarmerie a été saisie », déclare la source susmentionnée.

L’adolescent flânait à une entrée du quartier quand il a senti le vent tourner. Il a alors couru vers son domicile, où il s’est réfugié. Finalement, il sera débusqué dans le plafond. Un de ses complices avait été arrêté peu avant lui à un pâté de maisons de là, toujours dans la matinée d’hier. Les deux ont été emmenés dans le même véhicule, sous le regard insistant des badauds.