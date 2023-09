Jean Ping Évoque l'Influence de la France dans le Coup d'État au Gabon

Jean Ping, personnalité politique gabonaise de premier plan et ancien candidat à la présidence, a récemment évoqué l'implication présumée de la France dans le coup d'État qui a renversé Ali Bongo Ondimba au Gabon. Dans une déclaration controversée, il a affirmé que la France aurait joué un rôle crucial dans le changement de pouvoir au Gabon.

Selon Jean Ping, Ali Bongo aurait tardivement réalisé les intentions de la France envers le Gabon. Il aurait été sollicité par le président français Emmanuel Macron pour faire du Gabon une base importante dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Cependant, Ali Bongo aurait refusé cette demande, ce qui aurait conduit la France à chercher un remplaçant plus favorable à ses intérêts.

L'ancien candidat à la présidence a également souligné qu'Ali Bongo avait récemment adressé un message en anglais aux Américains et aux Anglais, plutôt qu'en français, indiquant ainsi une rupture de confiance avec son ami et homologue français Emmanuel Macron.

Jean Ping a accusé le général qui a pris le pouvoir au Gabon d'être un pion de la France, soulignant que la mainmise française sur le pays se poursuivait malgré le changement de leadership.

Il a également mis en garde contre le risque que la France fabrique un autre dirigeant favorable à ses intérêts, qui pourrait rester au pouvoir pendant une longue période.

Jean Ping a appelé le général au pouvoir à faire preuve de vigilance face aux propositions françaises et à éviter d'engager le Gabon dans des actions qui pourraient aller à l'encontre des intérêts africains. Il a souligné l'importance de ne pas trahir les frères et sœurs africains dans la poursuite des objectifs nationaux.

Ces commentaires de Jean Ping ont suscité des débats et des discussions dans le pays, mettant en lumière la complexité des relations entre le Gabon et la France et les enjeux géopolitiques qui entourent la région. Les Gabonais restent attentifs à l'évolution de la situation politique dans leur pays.