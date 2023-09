GABON :: Appel du Président Élu, le Professeur Ondo Ossa, à une Rencontre d'Unité de l'Opposition

Après sa victoire retentissante lors de l'élection présidentielle du 26 août 2023, le Professeur Albert Ondo Ossa, désormais élu Président de la République du Gabon, a adressé ses sincères félicitations et remerciements au peuple gabonais pour la confiance placée en lui et son projet pour le pays. Dans un geste de responsabilité et de gravité, le Président Élu a également étendu ses remerciements aux formations politiques, aux organisations de la société civile et aux confessions religieuses qui ont contribué à ce résultat historique.

Cependant, le Gabon traverse actuellement une période de crise qui le place dans une situation de fragilité extrême. Conscient de l'urgence de la situation, le Professeur Albert Ondo Ossa lance un appel à l'unité et à la concertation. Il invite toutes les formations politiques, les organisations de la société civile et les confessions religieuses, sans distinction, à se réunir ce vendredi 1er septembre 2023 à 13 heures au siège de REAGIR.

Cette rencontre vise à rassembler les forces de l'opposition pour discuter des défis auxquels le Gabon est confronté et des solutions possibles. Le Président Élu entend travailler de manière inclusive, réunissant toutes les voix et idées afin de faire face aux problèmes critiques qui touchent la nation.

La période actuelle est cruciale pour le Gabon, et l'appel à l'unité de l'opposition témoigne de la volonté du Président Élu de mettre en place un dialogue constructif pour surmonter les obstacles et bâtir un avenir meilleur pour tous les Gabonais. Cette réunion marque ainsi le début d'une nouvelle ère politique dans le pays, où la coopération et l'engagement envers le bien-être de la nation prévaudront.