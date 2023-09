CAMEROUN :: Prorogation de la Détention de Maxime Eko Eko et Jean Pierre Amougou Belinga :: CAMEROON

La situation judiciaire entourant l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo connaît de nouveaux développements avec la récente audition du lieutenant-colonel Justin DANWE, considéré comme le principal cerveau du commando impliqué dans ce crime. Cette audition, qui a duré trois heures, s'est déroulée au bureau du juge d'instruction du tribunal militaire, SIKATI KWAMO AIMÉ, et marque une étape importante dans l'enquête.

L'interrogatoire de Justin DANWE peut être considéré comme la première phase de l'enquête menée par le juge d'instruction. Le mandat de dépôt de ce dernier, signé le 4 mars 2023, arrive à expiration le 4 septembre 2023, soit dès lundi prochain. Cependant, l'enquête n'ayant pas été complétée au cours de ces six premiers mois, le juge d'instruction se voit dans l'obligation de prendre une ordonnance pour proroger de six mois la détention provisoire de deux personnalités impliquées dans cette affaire, à savoir Maxime Eko Eko, le directeur de la DGRE, et Jean Pierre Amougou Belinga, le président-directeur général de Vision 4.

Conformément à la loi, cette prolongation peut être effectuée deux fois, soit un maximum de douze mois en détention provisoire. Une des raisons techniques de cette prorogation est le fait que les confrontations entre les parties n'ont pas encore eu lieu. Ces confrontations sont essentielles pour permettre au juge d'instruction d'obtenir une vision claire de l'affaire et de prendre une décision éclairée. Elles incluent la confrontation entre Justin DANWE et Maxime Eko Eko, celle entre Justin DANWE et Jean Pierre Amougou Belinga, ainsi que la confrontation entre Justin DANWE et les membres du commando. Une confrontation potentielle pourrait également avoir lieu entre Justin DANWE, Maxime Eko Eko et Amougou Belinga.

En raison de la complexité et de la sensibilité de cette affaire, le juge d'instruction SIKATI KWAMO AIMÉ travaille en solo. Il est chargé de poser les questions, de prendre des notes et de rédiger les procès-verbaux. Un travail minutieux et exigeant compte tenu des nombreux éléments à examiner. C'est en prenant en considération tous ces facteurs que la détention provisoire de Maxime Eko Eko et Jean Pierre Amougou Belinga sera prolongée de six mois.

Cette affaire continue d'attirer l'attention en raison de son caractère complexe et de son impact sur la scène judiciaire camerounaise. Les prochains mois seront cruciaux pour la suite de l'enquête et pour l'aboutissement de cette affaire.