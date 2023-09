Concours des villes propres du Cameroun : Bangangté représentera la région de l’Ouest :: CAMEROON

La cité du maire Eric Niat a été plébiscitée ville la plus propre de l'Ouest au concours lancé par le gouverneur, Awa Fonka Augustine.

Les résultats ont été proclamés ce 30 août par le No1 de la région de l'ouest Cameroun, à travers un communiqué dans lequel les destinataires sont les forces vives de la région.

La ville chef-lieu de la commune de Bangangté sera le porte flambeau de la région de l’Ouest au concours de la ville de la plus propre du Cameroun, piloté par le ministère de l’Habitat et du développement urbain. Les résultats de cette ultime phase seront connus le 02 Octobre prochain dans la ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord.

Bangangté a obtenu la note de 90,15 sur 100 devant les villes de Dschang et de Mbouda des départements de la Menoua et des Bamboutos, classées respectivement 2e et 3e avec les moyennes de 89,9 et 86,65. Au bas du tableau, l’on au 4e rang la ville de Bafoussam 3 dans le département de la Mifi et le reste du classement les villes de Kouoptamo dans le département du Noun, Bangou dans les Hauts-plateaux, Pete Bandjoun dans le Koung-Khi et Kekem dans le département du Haut-Nkam.

À Bangangté, les populations exultent et estiment que leur ville possède des atouts pour monter à la première marche du podium. Le directeur du cabinet du maire a écrit juste après les résultats pour remercier tous les acteurs aussi bien de la mairie, que des initiatives privées. L’on observe sous l’impulsion du maire que depuis des mois, il s’organise dans la ville des comités de soutien au premier magistrat dans le secteur du curage des canniveaux, de ramassage des ordures et même de sensibilisation des populations sur la nécessité de garder la ville toujours propre. « Cette démarche citoyenne à payé. Mais nous allons continuer dans la même lancée », déclare l’un des chefs des comités de soutien au maire. Il ajoute et que le maire a appelé de tous ses vœux au travail participatif de toutes les populations de la commune. « Nous avons pris le taureau par les cornes et seront toujours avec le maire parce qu’il a montré qu’il est avec nous », conclut-il