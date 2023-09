ÉTATS-UNIS :: Prof. Lucien Ngalamou: Comme une étoile filante! :: UNITED STATES

Le Cameroun et le monde éducatif viennent de perdre une icône de la technologie de pointe. Enseignant au département des Mathématiques et de l’Ingénierie à Lewis University dans la banlieue sud-ouest de Chicago, Dr. Lucien A. Ngalamou est parti de son Bafang natal pour conquérir le monde de la connaissance.

Homme de grande foi, Lucien revenait d’une séance de prière lorsqu’il a été victime d’un accident de circulation non loin de son domicile à Minooka, une banlieue du sud de Chicago. Le rapport préliminaire de la police indique qu’il s’était arrêté à un stop et avait ensuite engagé un virage à droite lorsqu’il a été très violemment percuté de plein fouet par un pickup 4x4 ! Transporté aux services d’urgence de Morris Hospital & Healthcare Centers, il rendra l’âme aux environs de minuit ce samedi 19 Août 2023.

Un parcours unique!



Il fut une année ou le Baccalauréat série C avait été si coriace qu’il n’eut qu’un seul admis au centre de Bafang : ce fut Lucien Ngalamou. Dès lors, son génie va exploser avec un passage éclairé à l’Université de Yaoundé pour sa licence en Math-Info, un arrêt à l’Université de Montpellier pour son Master en Ingénierie Électronique, et conclure finalement avec son Doctorat en Electroniques à l’Université Joseph Fourier de Grenoble en France. Après son début de carrière professionnelle en France, il s’envole pour les Iles et atterrit à l’Université de West Indies de Trinidad et Tobago…

Parti des caraïbes, il arrive aux Etats-Unis comme enseignant à Grand Valley State University de Grand Rapids dans l’Etat du Michigan. Au bout d’un an, il décide de se lancer dans le secteur privé et travaille comme chercheur respectivement à Trilithic Network Services (Indiana), Vibration Research (Michigan) et à Collins Aerospace (Rockford-Illinois). A Collins ou il travaille comme Senior Hardware Design Engineer, il était dans l’équipe chargée de gérer la crise des batteries qui prenaient feu à bord du Boeing 787, Collins étant sous-traitant du géant aéronautique mondial qu’est Boeing. L’impact de cette expérience sur lui en tant que chef d’une famille monoparentale le poussa à retourner dans le monde de la recherche et de l’éducation qui présentait moins de stress et d’instabilité. C’est à Loyola University de Chicago qu’il relance sa carrière d’enseignant en 2015 avant de rejoindre Lewis University un an plus tard. En 2019, il voyage en Chine comme Visiting Professor à Miami College of Henan University. A Lewis University ou il avait définitivement trouvé une stabilité certaine depuis 2015, c’est la consternation : « C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que l'Université Lewis a été informée du décès d'un collègue bien-aimé, le Dr Lucien Ngalamou Pideu. Le professeur d'Ingénierie, d'Informatique et de Sciences mathématiques est décédé dans un accident de voiture le 19 août 2023. Lewis University exprime sa plus profonde sympathie et sa consolation dans la prière à la famille et aux amis de Lucien Ngalamou Pideu. Il a influencé la vie de nombreux étudiants au cours de ses sept années de service à Lewis University », peut-on lire sur le site web de son Université.

Rêve brisé !

C’est comme si c’était hier que Lucien et ses amis d’enfance qui l’avaient surnommé « Mister » du fait qu’il appliquait des formules mathématiques au ballon en jouant au football dans ce terrain vague derrière la Mairie de Paachi à Bafang. Il était tellement for en mathématiques que ses promotionnaires avaient converti son deuxième nom Pideu en formule mathématique (π2) !

Deuxième enfant d’une famille de huit, Lucien a fait montre d’une rigueur inflexible, d’une discipline irrévocable et d’une probité morale infaillible lors de son bref séjour dans cette vallée des larmes. La pensée populaire fait souvent allusion aux « tonneaux vides qui font trop de bruits » pour parler des gens incultes et pédants, mais ne mentionne jamais les cerveaux pleins et bien faits qui ne font jamais du bruit. Lucien était de ce rare spécimen qui n’exhibait jamais son titre de Docteur ou de Professeur. Tout au contraire, son humilité légendaire le poussait presque toujours à se « noyer » dans la foule lorsqu’il lui arrivait de prendre part à des événements communautaires. A l’observation, on avait du mal à établir le lien avec ce « cerveau » qui en plus de ses enseignements effectuait des recherches très avancées dans le domaine de l’Internet des objets (IOT) et de l’intelligence artificielle (AI).

Avec cette mort brusque et tragique, s’envole en fumée son rêve de pouvoir un jour rentrer au Cameroun pour partager son expérience et les connaissances qu’il aura accumulées aussi bien dans ses nombreuses recherches que dans ses multiples voyages aux quatre coins du monde ! Mais « l’homme propose et Dieu dispose », dit l’adage. Néanmoins, nous pourrons nous consoler du fait que comme une étoile filante, il a irradié de nombreuses personnes de sa lumière et de son intelligence en un laps de temps. Il ne reste que les prières afin que ses trois orphelins portent le flambeau de leur père encore plus loin et plus haut.