CAMEROUN :: Coup d'État, Gabon: Yaoundé condamne et appelle au "rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel :: CAMEROON

À travers le ministre de Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel SADI, le régime de Yaoundé vient de réagir au coup d'État militaire survenu hier au Gabon.

"Le gouvernement de la République du Cameroun a pris connaissance, avec préoccupation, des évènements survenus le 30 août 2023 au Gabon. Il condamne le changement anti- constitutionnel de gouvernement en cours, qui viole les principes fondamentaux et les valeurs de la Communauté Économique et Monétaire des États de l'Afrique Centrale et de l'Union Africaine ", écrit le porte-parole du gouvernement camerounais.

Et René Emmanuel SADI de poursuivre : "Il exhorte les parties prenantes à veiller à l'intégrité physique du Président ALI BONGO ONDIMBA et des membres de sa famille, au rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel, et à la préservation de la paix et de la stabilité si chères aux filles et aux fils du Gabon ainsi que des autres de l'Afrique Centrale./-

Lire l'intégralité du communiqué en dessous