CAMEROUN :: Le Pr Assako Assako remercie Paul BIYA pour la création d'un lycée bilingue à Biyi- Akoum- Esejé'é :: CAMEROON

Le Vice -recteur de l'Université de Douala, et président du Comité de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) du village Biyi-Akoum-Ésejé'é ( sous-section de la Vallée du Ntem 3- Olamze ), région du Sud Cameroun, exprime sa vive reconnaissance à l'endroit de " S.E Paul BIYA, Président national du RDPC, Président de la République, Chef de l'État, qui a gratifié BIYI-AKOUM-ÉSEJÉ'É :

1. d'une École des Métiers ( SAR/SM) ;

2. d'une École primaire publique francophone ;

3.d'une École primaire publique bilingue ;

4.d'un Collège d'enseignement secondaire ( CES) bilingue ;

5.d'un Centre secondaire d'état -civil ;

6.d'un Centre de santé intégré, équipé d'une salle d'accouchement et d'un laboratoire d'analyses médicales ;

7.de 4 forages ;

8.d'une salle d'informatique entièrement équipée ;

9.d'une adduction d'eau avec château ;

10.de l'électrification ;

Vient de transformer le CES bilingue de BIYI-AKOUM-ÉSEJÉ'É en LYCÉE BILINGUE

En cette heureuse occasion, tous les militants du Comité de base de BIYI-AKOUM-ÉSEJÉ'É, lui témoignent une déférente gratitude, et l'assurent de leur fidélité sans faille, aux idéaux de paix, d'inclusion sociale, qu'il incarne et défend, pour un Cameroun indivisible, sûr et prospère ", écrit le Prof. René Joly ASSAKO ASSAKO, président du Comité de base RDPC du village BIYI-AKOUM-ÉSEJÉ'É, et non moins Vice-recteur de l'Université de Douala dans la capitale économique du Cameroun, dans un communiqué publié ce 31 août 2023, et parvenu à notre rédaction.