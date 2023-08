CAMEROUN :: Lutte contre le Trafic d'Enfants et l'Enlèvement : Succès de la Brigade de Gendarmerie de Nlongkak :: CAMEROON

La brigade de gendarmerie de Nlongkak a récemment réalisé une avancée significative dans la lutte contre le trafic d'enfants et l'enlèvement. Suite à une plainte déposée le 24 août 2023 concernant le vol d'une jeune fille âgée de 3 ans dans le quartier Nouvelle Route Etoa-Meki, cette unité a rapidement réagi en ouvrant une enquête approfondie.

Grâce à des enquêtes minutieuses menées par les meilleurs détectives de la brigade, des résultats positifs ont été obtenus. L'enfant a été retrouvée dans une localité connue sous le nom de Rails Ngousso. Plus précisément, elle a été découverte dans la résidence d'une femme en compagnie de sa propre fille. Les deux femmes ont affirmé avoir trouvé l'enfant devant leur maison et s'attendaient à ce que ses parents viennent la récupérer.

La jeune fille a été rapidement réunie avec sa famille, mettant fin à l'angoisse et à l'incertitude qui entouraient sa disparition. En parallèle, les deux femmes ayant été trouvées en possession de l'enfant ont été appréhendées et conduites à l'Unité pour enquête, où leur rôle dans cette affaire délicate a été scruté en détail.

Dans un développement ultérieur, la principale suspecte, accompagnée de ses deux complices, ont été déférés au le tribunal de première instance de Mfoundi le 29 août 2023.

Cet incident souligne l'engagement des forces de l'ordre, en particulier de la brigade de gendarmerie de Nlongkak, dans la protection des droits et de la sécurité des enfants. La rapidité de leur réponse à la plainte initiale et l'efficacité de leur enquête témoignent de leur détermination à mettre fin aux activités criminelles liées au trafic d'enfants et à l'enlèvement.

Alors que les suspects sont désormais entre les mains de la justice, cette affaire rappelle l'importance de la vigilance collective et de la coopération entre les forces de l'ordre et la société civile pour garantir la sécurité des enfants et prévenir de tels actes répréhensibles.