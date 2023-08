GABON :: Patrimoine Bongo en France : Une Propriété Illustre d'une Valeur de 200 Milliards FCFA

La famille Bongo, une des figures marquantes de la scène politique africaine, s'est forgée une présence remarquable en France grâce à une collection impressionnante de propriétés. Selon des sources fiables, leur patrimoine immobilier se compose de 28 propriétés, d'une valeur estimée à près de 200 milliards de FCFA, réparties à travers des quartiers prestigieux de la capitale française.

Parmi les joyaux de ce portefeuille, un somptueux hôtel particulier d'une superficie dépassant les 5 400 mètres carrés, érigé en 1708, occupe la rue de l'Université, dans le prestigieux VIIe arrondissement de Paris, renommé pour abriter les ministères et les ambassades. Ce bâtiment a été précédemment habité par des personnalités telles que le célèbre couturier Karl Lagerfeld et la famille Pozzo di Borgo.

La famille Bongo a également manifesté son goût pour des résidences plus intimes et exquises, comme l'hôtel particulier de la rue Edmond-Valentin et celui de la rue Dosne, situés également dans le VIIe arrondissement. Des propriétés élégantes se nichent dans des rues emblématiques de la ville lumière, de la rue François-Ier à l'avenue Victor-Hugo en passant par le boulevard Lannes et la rue de la Faisanderie. L'avenue Foch, incontournable pour les résidences de prestige, ne pouvait pas non plus échapper à leur radar.

Le patrimoine Bongo s'étend au-delà du cœur de Paris, avec des acquisitions dans des quartiers tels que le XVe arrondissement et la rive gauche, où la rue Séguier révèle des demeures discrètes mais élégantes, à quelques pas de la Seine. Leur intérêt pour la Côte d'Azur est tout aussi évident, avec de nombreuses villas prestigieuses acquises à Nice, témoignant de leur attachement à cette région prisée.

Cependant, cette accumulation de propriétés en France ne manque pas de susciter des débats et des interrogations sur l'origine de cette richesse immobilière. Des voix critiques soulignent que la famille Bongo était au pouvoir au Gabon pendant plusieurs décennies, ce qui soulève des questions sur la provenance de ces actifs en France et leur lien avec la gouvernance passée.

En conclusion, le patrimoine immobilier de la famille Bongo en France, estimé à près de 200 milliards de FCFA, représente un exemple saisissant de leur influence dans des quartiers prestigieux de Paris et de la Côte d'Azur. Cependant, cette opulence suscite également des débats sur son origine et ses implications, mettant en lumière les complexités et les questions éthiques liées à la propriété immobilière