Boissons du Cameroun donne espoir de vie aux populations de Bandenkop :: CAMEROON

Boissons du Cameroun a procédé le vendredi 18 août 2023, à l’esplanade du Centre de Santé Intégré (CSI) de Bandenkop, dans la région de l’ouest à la remise solennelle des équipements et consommables médicaux.

C’est important lot de matériels médicaux est composé de : Poupinel Autoclave, Table de chevet, Globinomètre (Appareil de numération formule sanguine), Table de consultation, Boîte d’accouchement, Boite de petite chirurgie, Doppler Fœtal, Pèse personnes pour adulte, Pèse bébé, Tensiomètre, Matelas. Cet investissement qui est le fruit du partenariat Ordre National des Médecins du Cameroun – Boissons du Cameroun, deux institutions qui se sont engagées à promouvoir la santé et le bien-être des populations partout au Cameroun.

Les objectifs étant de Renforcer le plateau technique de ce centre de santé dans la prise en charge des malades, Apporter un espoir et procurer du bonheur aux malades. Assumer son leadership social, Apporter une solution à un problème de santé publique, Partager la Vision, la Mission et les Valeurs de Boissons du Cameroun avec le public, Donner du contenu au changement de dénomination de l’entreprise, Boissons du Cameroun ! Accompagner l’Etat dans ses missions régaliennes. Nous vous proposons les réactions des acteurs de cette action citoyenne.

Stéphane DESCAZEAUD, Directeur Général de Boissons du Cameroun



« Boissons du Cameroun est ici ce matin pour assumer sa vision, affirmer sa mission et mettre en œuvre ses valeurs. S’il est vrai que nous évoluons dans un contexte global extrêmement imprévisible et incertain et un environnement difficile, nous avons poursuivi notre engagement citoyen sur les principaux axes de notre stratégie de responsabilité sociétale ; qu’il s’agisse d’encourager la performance à l’école par l’octroi des bourses et fournitures scolaires aux meilleurs élèves, de dons de consommables, médicaments et matériel médical pour améliorer les conditions de prise en charge des malades à l’hôpital et sauver des vies ; de la fourniture d’eau potable ; de la promotion du sport de l’art et la culture ou de l’entrepreneuriat. »

Mme Donkeng Marie Jeanne, Chef du Centre de Santé Intégré de Bandenkop



« Je remercie Boissons du Cameroun pour cette importante action qui vient rénover le plateau technique du Centre de Santé Intégré de Bandenkop. Ceci vient humaniser davantage les soins des malades tel que souhaité par le Ministre de la Santé Publique »

Dr KAMGA Abel, Chef de district de santé de Baham, représentant du Délégué régional Minsanté Ouest

« Depuis plus de 75 ans, Boissons du Cameroun œuvre sans relâche dans plusieurs domaines en droite ligne avec le développement durable. Mes mots ne suffiront jamais à faire l’éloge de ses réalisations. La communauté santé du Groupement Bandenkop est reconnaissante d’être entourée par une entreprise citoyenne de cette taille qui apporte un soutien pluridimentionnel aux populations. Ce don permettra sans doute d’améliorer de façon substantielle la prise en charge de nos patients»

Sa Majesté Francis Homsi Feze, roi du groupement Bandenkop

« Nous remercions grandement Boissons du Cameroun. Nous lui avons tendus les bras et elle n’a pas hésité à venir à notre secours. Nos populations avaient besoins de soins de qualité. Aujourd’hui c’est fait. Nous en sommes reconnaissants. Puisse les dieux de nos terres rendre au centuple ce que cette nous a apportés »

Fomumbod Duala Charles, Sous-Préfet de Bangou

« Chaque jour qui passe la Société Anonyme Boissons du Cameroun à travers ses œuvres dans plusieurs domaines montre que l’homme est au centre de ses activités. La Société n’est pas là seulement pour prendre, elle donne aussi. Au nom du Gouvernement que représente ici à bandenkop, je dis merci, non seulement pour les dons mais pour le message derrière ce geste. Ce message nous demande à tous d’apprendre à donner et à partager. Life is give and take. Merci à Boissons du Cameroun de continuer à donner espoir aux populations au travers de leurs actions citoyennes »

A propos de Boissons du Cameroun

Créée le 3 février 1948 à Douala, Boissons du Cameroun est un écosystème agro-industriel intégré, moderne, performant et citoyen où depuis plus de 70 ans chaque produit est un engagement au développement du Cameroun. Boissons du Cameroun c’est également SOCAVER (la Société Camerounaise de Verrerie) spécialisée dans la fabrication du verre creux, des casiers et préformes. Avec les nouveaux investissements, la capacité de production de SOCAVER qui est actuellement 80 millions de bouteilles par an sera accrue. Boissons du Cameroun c’est SEMC (la Société des Eaux Minérales du Cameroun), l’expert en eau minérale naturelle qui produit deux marques : Source Tangui et Vitale. Boissons du Cameroun, entreprise profondément humaine ne ménage aucun effort pour apporter le bien-être et le sourire aux populations, y compris et surtout des régions les plus reculés. Derrière notre citoyenneté, nous apportons également des produits de qualité et nous avons une gamme complète qui comprend des bières, des boissons gazeuses, des alcools-mix, des boissons énergisantes et surtout deux marques d’eau minérale naturelle de qualité supérieure

Source Tangui et Vitale.