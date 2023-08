BELGIQUE :: Marie Christelle Ngo Nyek:"Nous voulons promouvoir l'utilisation des produits cosmétiques naturels" :: BELGIUM

Epouse et mère de trois enfants, la promotrice de la marque « Naturel’le » est une jeune Camerounaise, infirmière de formation qui travaille en Belgique. Dans cette interview, elle présente sa gamme de produits cosmétiques qu’elle vient de mettre sur le marché.

Vous venez de mettre sur pied une marque de produits cosmétiques , de quoi s’agit-il ?



Naturel’le est une marque de cosmétique Naturelle. L’objectif de la création de cette marque est de promouvoir l’utilisation de produits cosmétiques naturels pour les soins capillaires et cutanés. Car de nos jours, une infinité de de produits nocifs pour la santé sont mis à disposition des consommateurs que nous sommes, ce qui nous expose de plus en plus à des maladies graves de la peau comme le cancer pour ne citer que cela.

En mettant sur pied, cette marque, quelle a été votre motivation ?

Le déclic est venu de ma fille qui à l’époque, n’avait que sept ans lorsqu’elle m’a demandé pourquoi j’avais des cheveux lisses et elle, des cheveux crépus. (Je tiens à préciser que je me défrisais les cheveux). C’est donc à partir de cet instant que j’ai décidé de garder mes cheveux naturels. L’entretien du cheveu afro n’étant pas facile, je me suis tournée vers YouTube pour m’inspirer. Au fur et à mesure que je gagnais en expérience dans le domaine, je me suis demandé pourquoi ne pas partager avec mes semblables ce que je sais à présent.

Et maintenant que la marque est créée, quelles sont vos attentes ?

Tout d’abord, je souhaite faire connaître ma marque à l’international, car l’objectif premier lorsque l’on crée une entreprise, c’est de faire un bon chiffre d’affaires. Ensuite faire appel à la conscience des consommateurs sur les nombreux produits chimiques et nocifs qu’on retrouve de nos jours dans le marché du cosmétique, afin que chacun essaye autant que possible de faire de bons choix pour sa santé.

A vous entendre, votre entreprise semble lutter contre la dépigmentation ?

Oui et non ! Oui parce que nos produits sont 100 % naturels, et conçus en laboratoire selon les normes de la réglementation européenne. Ils ne sont donc pas décapants. Non parce que j’estime que chaque personne est libre de faire ce qu’elle veut faire de sa vie, et de surcroît son corps. Ce n’est donc pas à moi de dire à des personnes d’arrêter de se dépigmenter la peau si en fin de compte elles le feront quand même. D’autant plus que nul n’ignore les dangers que représente la dépigmentation pour la santé.

Quels sont produits que proposez-vous actuellement ?

Nous avons une gamme complète de soins visage à l’argan, et une Chantilly de karité qui est à la fois adaptée aux peaux sèches et cheveux dévitalisés.

Si une personne est intéressée par le produit, où peut-on le trouver ?

Il peut tout simplement commander directement sur le site internet via le lien www.naturel-le.com . Les produits ne sont pas accessibles que pour des personnes vivant en occident. Pour ce qui est de l’Afrique, nous les expédions également au Cameroun, mais pour cela, les commandes s’effectuent via WhatsApp ou Facebook Messenger.

Très bientôt, nous aurons une solution pour les autres pays d’Afrique.