CAMEROUN :: les relevés de notes du baccalauréat 2023 sont disponibles :: CAMEROON

L’information est du directeur de l’Office du baccalauréat du Cameroun. Elle est contenue dans un communiqué en date du 29 août 2023.

Après les examens et la proclamation des résultats du baccalauréat, place à la délivrance et au retrait des relevés de notes. Dans le communiqué N°0046/OBC/CCRP, le directeur de l’Office du baccalauréat du Cameroun informe la communauté éducative nationale et internationale ainsi que les lauréats des examens baccalauréats, brevets de techniciens et brevets professionnels, toutes séries et spécialités confondues, de la session 2023 que les relevés de notes sont disponibles dans les antennes régionales de l'Office du Baccalauréat du Cameroun.

Par le même communiqué, Etienne Roger Minkoulou invite les lauréats à procéder au retrait gratuit de ces documents. Pour ce faire, ils doivent se munir d’une pièce d’identification en cours de validité. A quelques jours de la rentrée académique, cette pièce arrive à point nommé. Elle figure parmi les documents demandés par les institutions universitaires lors des préinscriptions de nouveaux étudiants. Ces préinscriptions qui se déroulent souvent au mois de septembre vont bientôt s’ouvrir.