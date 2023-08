CAMEROUN :: Banka,Tournoi de l’unité Tchoula Motho Ever: Une pluie de trophées pour les meilleurs :: CAMEROON

Plus de millions et demi empochée par Résidence Fc victorieuse de la finale jouée le samedi 26 aout 2023 avec des présences distinguées dans les tribunes : Lanuy Harry, préfet du département du Haut-Nkam, Marthe Félicité Zintchem, Maire de la commune de Bafia, Emmanuel Neossi, patron de Neo Industrie, Clovis Ngasseu, Pdg Mryland Voyages, M. Fassi et bien d’autres…

Pari tenu pour la 2eme édition du tournoi de l’unité Tchoula Motho For Ever organisé par Joseph Clovis Nguessieuk, maire de la commune de Banka. Avec en tête, Lanuy Harry, préfet du département du Haut-Nkam, le public sportif de Banka et de Bafang s’est mobilisé le samedi 26 aout dernier au stade du collège bilingue Saint-Paul de Bafang à Banka.

Malgré la pluie qui s’est abattue sur les deux communes qui hébergent le chef-lieu du département du Haut-Nkam, les 22 acteurs ont déployé un spectacle de grand jour.

Au finish, le trophée de vainqueur a été remporté par Résidence Fc, l’équipe du quartier qui abrite la résidence du préfet.Cette équipe a été victorieuse face à Family FC sur le score de 1/0.

Un motif de fierté personnelle pour Lanuy Harry. D’ailleurs le patron du département du Haut-Nkam a salué l’engagement des jeunes qui, loin de livrer à la délinquance ou à autres pratiques malsaines, ont fait de l’émulation dans l’action et de la sagesse dans les comportements une manière de passer positivement et utilement les vacances pour être des vecteurs d’un avenir prometteur pour le Cameroun, en général, et pour la commune de Banka, en particulier. Principal artisan de cette manifestation organisée à la mémoire du Prince Roger Tchoula Motho, décédé le 06 mars 2022. En levée de rideau de cette finale, le maire de la commune de Banka et ses amis se sont affrontés au cours d'un match de Gala. Il se dit satisfait de tout.«Il est question de rendre un vibrant hommage à Roger Tchoula Motho. Il nous a inspiré. Il a été un modèle pour de nombreux jeunes dans le département du Haut-Nkam. A travers le championnat de vacance dénommé le tournoi de l’unité, il s’est montré vecteur de mobilisation de tous les fils et filles de notre département. Il a été surtout un encadreur, un adepte de l’alternance. Il a su, de son vivant, me passer le témoin afin que j’imprime mes marques en qualité d’organisateur de ce tournoi. Je l’ai fait pendant plusieurs années avec l’ensemble des jeunes du département du Haut-Nkam. Nous voulons, après la levée des interdictions liées à la pandémie du Corona virus, reprendre les choses en main. Roger Tchoula, notre mentor, n’est plus de ce monde. Nous voulons célébrer sa mémoire, nous voulons célébrer sa passion pour le l’essor de la jeunesse à travers le développement des activités culturelles et sportives », explique l’édile de la commune de Banka.

Je suis avec tous…

Et pour cette deuxième édition post Tchoula Motho, Joseph Nguessieuk réaffirme des sentiments exprimés lors du 10eme anniversaire du tournoi de football de l’unité célébré en septembre 2017. Ainsi, il maintient cette déclaration : «Je suis avec tout le monde. Je suis avec tous les joueurs. Je suis avec tous les arbitres. Je suis avec tous les supporters. »

Il ne compte ne pas trahir la confiance placée en lui par le prince Roger Tchoula Motho, fondateur de ce tournoi au mois de juillet 2007. Il pense déjà à l’édition 2024. « Nous avons la lourde mission de consolider les acquis », soutient Joseph Nguessieuk. Il croit fort qu’il temps pour la jeunesse d’entonner un hymne de ralliement pour les « valeurs d’intégration nationale, du multiculturalisme et du vivre ensemble». Il est de de ceux qui pensent que le football est non seulement un catalyseur de l’esprit de performance chez les jeunes, mais aussi un creuset où se forgent l’altruisme et l’amour du prochain. Plus de 60 joueurs ont reçu chacun la somme de 10.000 Fcfa pour la préparation de la rentrée scolaire 2023/2024 annoncée pour le lundi 04 septembre 2023.