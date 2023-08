RD CONGO :: Élections 2023 : la Belgique va bientôt envoyer des observateurs électoraux en RDC :: CONGO DEMOCRATIC

La chambre des représentants belges va bientôt décider, sur demande de sa présidente Tillieux Eliane, du déploiement des observateurs électoraux en République démocratique du Congo.

Selon Tillieux Eliane, c'est le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mboso N'kodia, qui l'a sollicité le lundi 28 août 2023, lors d'un entretien entre ces deux personnalités.

« C'est la troisième fois que nous nous voyons et l'idée est également de faire suite au protocole que nous avions pu signer ensemble entre le royaume de Belgique et la République démocratique du Congo au niveau des parlements, pour une meilleure coopération. Et ici, monsieur, le Président de l'Assemblée nationale de la RDC, m'a sollicité pour un soutien dans le cadre de l'organisation des élections et peut-être l'envoi d'observateurs belges et donc nous allons soumettre cette demande à notre assemblée de manière à pouvoir venir au Congo pour nous assurer que la démocratie est bien respectée dans le cadre des élections », a annoncé Tillieux Éliane.

Sur terrain, les opérations électorales évoluent très bien malgré la méfiance et le désistement de certains opposants qui exigent l'audit externe du fichier électoral par un organisme international indépendant.