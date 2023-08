ESPAGNE :: LALIGA entame une nouvelle saison sous le signe du renouveau :: SPAIN

La Liga s'apprête à démarrer sa nouvelle saison 2023-2024 après un été marqué par d'importants changements. Plus qu'un simple coup d'envoi de championnat, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour LALIGA avec de nombreuses nouveautés promettant du spectacle.

Tout d'abord, LALIGA a entamé une réelle transformation en signant un partenariat inédit avec le géant EA Sports qui devient le sponsor titre de la compétition et qui voit ses deux premières divisions devenir « LALIGA EA SPORTS » et « LALIGA HYPERMOTION ». Plus qu'un changement de naming, cette collaboration révolutionnaire permettra à LALIGA de toucher de nouveaux publics grâce aux univers vidéoludiques d'EA. LALIGA est le plus grand écosystème de football au monde. Elle est composée de 20 clubs de football/SAD en LALIGA EA SPORTS et 22 en LALIGA HYPERMOTION. Aujourd’hui, LALIGA compte plus de 200 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux dans le monde, sur 16 plateformes et dans 20 langues différentes et dispose du réseau international le plus étendu de toutes les ligues sportives, étant présent dans 41 pays et 11 bureaux, avec un siège à Madrid (Espagne). L'association est socialement active à travers sa Fondation LALIGA Genuine qui fait d’elle la première ligue de football professionnel au monde avec une compétition pour les joueurs ayant une déficience intellectuelle.

Sur le plan sportif, le nouveau championnat s'annonce également très relevé. Habituels favoris, le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid ont réalisé de belles recrues pour tenter de décrocher le prestigieux trophée. Robert Lewandowski sera l'atout majeur d'un Barça revanchard après une saison mitigée. Les Merengues ont frappé fort en recrutant Jude Bellingham, jeune prodige anglais. Les Colchoneros restent quant à eux une valeur sûre avec Simeone à leur tête mais ont fait venir Cesar Azpilicueta, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea sous l’ère Thomas Tuchel.

Derrière ce trio qui se partage les titres de Liga depuis une décennie, la Real Sociedad et le Betis Séville, auteur d'une excellente saison passée, joueront sûrement les trouble-fêtes.

Le Séville FC, fraîchement couronné en Ligue Europa, aura également son mot à dire. Autre prétendant sérieux, l'Athletic Bilbao devra confirmer sa bonne dynamique. Sur le plan individuel, les stars de la Liga seront encore une fois au rendez-vous avec notamment Vinicius Jr et Antoine Griezmann côté Madrilènes, sans oublier les jeunes pépites barcelonaises Pedri et Gavi. Les débuts très attendus du prodige turc Arda Güler sous le maillot merengue risquent également d'enflammer la saison.

Pour pimenter le tout, trois clubs intègrent cette année la première division : Grenade, vainqueur de la Ligue 2, Las Palmas de retour parmi l'élite et Alavés. Leur maintien s'annonce comme l'un des enjeux majeurs.

Avec toutes ces nouveautés, de nombreuses stars sur le terrain et la promesse de belles batailles aussi bien sur le plan collectif qu'individuel, cette saison 2023-2024 de LALIGA EA SPORTS et HYPERMOTION s'annonce d'ores et déjà palpitante et riche en rebondissements. Le spectacle promet d'être au rendez-vous.