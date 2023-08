MONDE ENTIER :: PREMIER LEAGUE : ARSENAL FC ET MANCHESTER UNITED LANCENT LA COURSE AU BIG FOUR :: WORLD

La ville Londres et l’EMIRATES STADIUM vivront au rythme d’un match d’une autre dimension ce 3 septembre lors de la 4ème journée de la PREMIER LEAGUE opposant les GUNNERS aux REDS DEVILS. Une rencontre qui s’annonce assez palpitante et chaude si l’on se réfère aux résultats des deux formations et aux forces en présence. Le leader des Paris sportifs sera de la partie pour dérouler le tapis rouge à chacun pour relever le défi à travers Supergooal !

Dans le choc ARSENAL FC – MANCHESTER UNITED tirez profit de ce face à face pour faire de cette semaine celle d’un nouveau départ. Un match à enjeu pour les deux clubs qui connaissent presque le même début de championnat et qui se tiennent à un point au classement.

Jouant sur son terrain avec sa cote de 1.71, ARSENAL FC est donné favori pour faire la différence en venant à bout de son adversaire qui n’est pas un enfant de cœur et obtenir un bon résultat qui lui sera très utile pour la bataille au BIG FOUR. Après trois matchs disputés avec deux victoires et un nul pour sept points, les hommes de MIGEL ARTETA devront rectifier le tir après avoir été accroché à domicile lors de la dernière journée du championnat. Les GUNNERS restent d’ailleurs l’un des sérieux prétendants au titre et cela passe par des victoires face aux autres concurrents.

En face il y aura bel et bien un adversaire appelé MANCHESTER UNITED sixième au classement avec sa cote de 4.21 qui ne se laissera pas aller aussi facilement sans se battre comme d’habitude pendant les 90 minutes. André ONANA et ses coéquipiers savent bien ce qui les attendent et devront donner le meilleur d’eux pour aller réaliser une performance exceptionnelle sur le terrain des GUNNERS afin de ramener un résultat satisfaisant qui lui sera très bénéfique pour la suite du championnat.

Ce sera le trente- huitième match toutes compétitions confondues entre les deux clubs avec dix victoires pour les GUNNERS d’ARSENAL FC contre vingt des REDS DEVILS de MANCHESTER UNITED et huit matchs nuls. La dernière saison chacun l’a emporté à domicile.

