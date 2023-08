CAMEROUN :: Desserte,eau potable à l'Est:Gaston Eloundou Essomba pour injecter plus de 100 000 M3 dans 9 villes :: CAMEROON

Chaque jour, plus de 100 000 m3 d'eau potable seront bientôt disponibles dans le réseau de distribution de la région de l'Est Cameroun, au profit de neuf villes. C’est l'objectif de la cérémonie de signature de l’Avenant phase II, et couplée à la pose de la première pierre dudit projet, lesquelles ont eu lieu ce 28 août 2023 à Garoua-Boulaï dans le département du Lom-et- Djerem ( région de l'Est), sous la présidence du ministre de l’Eau et de l’Energie, Gaston Eloundou Essomba, qui avait à ses côtés, le directeur général de la Cameroon-Water Utilities Corporation ( CAMWATER ), Blaise Moussa.

Ledit projet est le fruit d'un partenariat entre la Chine et le Cameroun, à travers la CAMWATER le maître d'ouvrage du projet, et l’entreprise chinoise CGCOC LTD qui en est le maître d'œuvre. Le projet qui sera réalisé dans 9 autres villes de la région de l'Est Cameroun, permettra d’alimenter 5 000 ménages, soit plus de 30.000 personnes supplémentaires. Par ce projet, 107000m3 d'eau seront quotidiennement en circulation dans le réseau d'eau potable, étant donné que d’autres projets sont en cours de maturation, l'initiative étant conçue pour satisfaire les besoins des populations sur plusieurs décennies, comme l'a précisé Gaston Eloundou Essomba. Le ministre de l'Eau et de l'Energie a été suivi en cette précision, par Blaise Moussa le Dg de la CAMWATER qui exprimé sa gratitude au gouvernement, à travers son ministère de tutelle, lequel selon ses propos, ne ménage aucun effort pour accompagner l'entreprise qu'il dirige, dans sa lourde et délicate mission d'approvisionner les ménages en une eau potable de qualité et en volume nécessaire, et conformément à son cahier de charges.

Initié dans le cadre de la coopération bilatérale, le projet AEP vise également à étendre et remettre à niveau les stations de production d’eau potable dans les villes de Kribi, Bafoussam, Bamenda, Sangmelima, Garoua-Boulaï, Dschang, Yabassi, Garoua et Maroua. Le ledit projet est divisé en deux composantes. La première concerne les villes de Dschang, Garoua, Maroua, Yabassi et Garoua-Boulaï. Sur le choix de la ville de Garoua-Boulaï, les travaux à entreprendre vont s’articuler autour de la réhabilitation de la prise d’eau brute actuelle, la réhabilitation et l’extension de la station de traitement, pour une capacité de production de 1800 m3/j ; la construction d’un château de 500 m3 et la densification du réseau de distribution. Des travaux qui seront exécutés pour une durée de 36 mois contractuels, par l’entreprise chinoise CGCOC Ltd.

Outre la signature de l’avenant commercial, tous les partenaires impliqués dans l’exécution du projet ont également signé une charte de bonne collaboration pour ce projet financé conjointement par Exim Bank of China et l’État du Cameroun, à hauteur de 123 millions de Dollars US ( environ 61 milliards francs CFA).

En un mot comme en mille, Garoua-Boulaï aura servi de lancement à un vaste projet dont l’enjeu global est l'amélioration qualitative et quantitative dans l’approvisionnement en eau potable, en dépit d'un taux d’alimentation en eau potable encore en deçà des attentes. Toutefois, depuis quelques années, un saut qualitatif et quantitatif a été réalisé dans le sens de la construction des ouvrages afin d’améliorer le taux d’accès à l’eau potable, a tenu à préciser Gaston Eloundou Essomba, le ministre de l'Eau et de l'Energie, cheville ouvrière de l'État en matière de politique d'approvisionnement en eau potable et énergies.