La première édition de la Semaine l' Afrique des Solutions ( SAS) se prépare :: AFRICA

Du 23 au 28 octobre 2023, Paris capitale Française abritera la première édition de la Semaine l’Afrique des Solutions (SAS). Ce projet est dédiée aux entrepreneurs qui imaginent et mettent en place des solutions innovantes ,aux médias et journalistes qui valorisent les initiatives constructives, porteuses d’espoirs et de solutions concrètes.



Elle réunira de façon plus explicite les acteurs de solutions à divers niveaux (entrepreneurs innovants, sociaux et durables, médias, journalistes, élus, auteurs, éditeurs, universitaires, chercheurs, décideurs, institutions financières) autour d’initiatives concrètes - économiques, sociales, écologiques et inspirantes, qui témoignent de la capacité créative de l’Afrique et donnent envie d’agir au plus grand nombre par le levier de l’inspiration.



Pour construire une Afrique meilleure, d'après le comité d'organisation: «il sera question de commencer par la raconter autrement, en faisant émerger de nouveaux récits, positifs et inspirants, qui donnent à voir une autre Afrique, en amplifiant les initiatives innovantes qui ont un impact positif sur les grands enjeux continentaux. La Semaine l’Afrique des Solutions précise le comité d'organisation s’est engagée à faire grandir les femmes et les hommes, en Afrique et dans les diasporas, qui développent des solutions avec des résultats concrets et avérés, en faisant confiance à leur créativité et à leur ingéniosité humaine, en promouvant l’authenticité, le courage et la solidarité».

Rappelons que cette première édition de la Semaine L' Afrique des Solutions a été Initiée par l’association Notre Voix (www.notrevoix.info), basée à Paris, qui a pour objectif de travailler à l’émergence de lignes éditoriales innovantes, au développement du journalisme constructif et de solutions, à la sensibilisation des rédactions et directions des principaux médias d’information africain et à la valorisation des solutions «Made in Africa» développées par les entrepreneurs africains.

De façon concrète

Durant les 6 jours intenses d'activités et de réflexions plusieurs articulations seront au menu : Hommage à des entrepreneurs et journalistes inspirants africains , expositions des solutions africaines , networking, remise des prix et bien d'autres. Mais il faudrait également noter qu'au cours de cet évènement un hommage sera rendu à quelques grands noms du journalisme Africain à l'instar de Denise EPOTÉ, Aché A. ATTIMER YOUM; dans le domaine de la mode un Hommage sera rendu à Tina LOBONDI une créatrice africaine qui déssine l'Afrique de demain engagée dans la promotion et la valorisation du patrimoine textille Africain, le clou de la soirée plus exactement le 28 octobre fera place à la dédicace du livre sur les entrepreneurs qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain par des solutions concrètes et initiatives constructives à impact.

Au delà de tout ceci, le comité d'organisation nous a fait également part de cet initiative très importante celui «du lancement officiel de la web TV Africa News et du magazine Afrique Solutions , sans oublier l'installation du comité d'organisation de la Semaine L' Afrique des Solutions (SAS) 2024 ,ces deux activités se dérouleront le samedi 28 octobre lors de la Grande Soirée de Gala»

Notons en fin de compte que cette première édition est placée sous le thème : « Réinventer demain , célébrer , promouvoir et faire progresser l'innovation et une presse de solution » dès lors, une diversité d'acteurs de solutions qui pensent et agissent pour améliorer l'économie, l'environnement sont à pied d'oeuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous Africain en terre Européenne.