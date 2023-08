CAMEROUN :: Retour d'André Onana en sélection : Conférence de presse de Rigobert Song :: CAMEROON

L'annonce tant attendue est enfin arrivée. Lors d'une conférence de presse animée par l'entraîneur de l'équipe nationale camerounaise, Rigobert Song, la liste des joueurs sélectionnés en vue du match contre le Burundi le 12 septembre 2023 a été dévoilée. Cependant, c'est le retour marquant d'André Onana qui a suscité l'attention et les discussions.

André Onana, gardien de but de renommée mondiale, avait été écarté de l'équipe nationale pour des raisons disciplinaires. Cependant, son retour au sein de l'équipe est maintenant une réalité, et Rigobert Song a fait part de sa satisfaction quant à cette décision. « Il n’y a jamais eu de problème… S’il est dans la liste, c’est parce qu’il a fait ce qu’il fallait », a affirmé Rigobert Song, soulignant ainsi la démarche entreprise par Onana pour retrouver sa place au sein de l'équipe.

La liste des sélectionnés pour le match crucial contre le Burundi a été annoncée, et elle comporte également d'autres noms de joueurs talentueux qui représenteront fièrement le Cameroun sur le terrain. Voici la liste complète des joueurs sélectionnés par Rigobert Song :

Gardiens de but :

1. Devis Epassy

2. Fabrice Ondoa

3. André Onana

Défenseurs :

1. Darlin Yongwa

2. Christopher Wooh

3. Nouhou Tolo

4. Malcom Bokele

5. Oumar Gonzalez

6. Enzo Tchato

7. Olivier Mbaizo

8. Harold Moukoudi

Milieux de terrain :

1. André Zambo Anguissa

2. François Mughe

3. Gael Ondoua

4. Oum Gouet

5. Olivier Ntcham

6. Olivier Kemen

7. Elliott Njongoue

Ce retour d'André Onana en sélection apporte une dimension supplémentaire à l'équipe, compte tenu de son expérience et de ses compétences sur le terrain. Rigobert Song a démontré sa confiance envers Onana et les autres joueurs sélectionnés, exprimant son optimisme quant au match à venir contre le Burundi.

La conférence de presse de Rigobert Song a également été l'occasion pour les journalistes de poser des questions sur la préparation de l'équipe, les objectifs pour le match et les choix tactiques envisagés. Cette liste de joueurs choisis avec soin par Rigobert Song reflète les efforts pour former une équipe équilibrée et compétitive.

Les fans de football camerounais attendent avec impatience ce match crucial contre le Burundi, qui sera l'occasion pour l'équipe nationale de démontrer sa détermination et son engagement sur le terrain. Le retour d'André Onana ajoute une dose d'excitation à l'approche du match, et les supporters espèrent une performance mémorable de l'équipe nationale.