CAMEROUN :: Perturbations sur la plateforme evisacam.cm:Nouvelle adresse recommandée par le MINREX :: CAMEROON

Dans le but de moderniser et faciliter l'obtention de visas, le gouvernement camerounais a lancé en mai 2023 le système électronique de visa, accessible via la plateforme evisacam.cm. Cependant, des perturbations récentes entravent le bon fonctionnement de cette plateforme, affectant ainsi les démarches d'obtention de visa pour les voyageurs.

Le ministre délégué chargé de la Coopération avec le Commonwealth, Felix Mbayu, a publié un communiqué le 23 août pour informer les utilisateurs de la plateforme de son indisponibilité dans certains pays où le Cameroun possède des représentations diplomatiques. Malgré ces désagréments, le gouvernement travaille activement pour identifier et résoudre les problèmes rencontrés. Des services compétents ont été mobilisés pour mener des investigations approfondies afin de déterminer les causes et de trouver des solutions adéquates.

En attendant la résolution des problèmes techniques, le ministère des Relations extérieures recommande aux demandeurs de visas de se rendre sur le site alternatif www.evisacam.com. Cette adresse temporaire permettra aux voyageurs de continuer leurs démarches tout en attendant le rétablissement complet de la plateforme evisacam.cm.

Malheureusement, certains usagers ont déjà fait part de difficultés sur la plateforme avant même ces perturbations. Les retours d'expérience font état de problèmes liés au paiement et de retards dans le traitement des demandes de visa. Malgré les ambitions initiales du gouvernement visant à simplifier et accélérer le processus d'obtention de visa, les récents dysfonctionnements ont suscité des préoccupations chez les voyageurs.

La plateforme evisacam.cm, conçue pour faciliter les démarches en ligne et offrir une solution digitale aux voyageurs, a pour objectif de simplifier l'obtention de visa pour les touristes et les hommes d'affaires. Cependant, les perturbations actuelles mettent en évidence les défis auxquels sont confrontées les initiatives technologiques dans le domaine administratif. Les efforts du gouvernement pour résoudre ces problèmes permettront peut-être de réaliser pleinement les avantages de cette plateforme électronique pour les voyageurs au Cameroun.