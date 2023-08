CAMEROUN :: Opération de Sécurisation Pré-Rentrée : Plus de 300 Interpellations à Yaoundé :: CAMEROON

Les autorités sécuritaires de Yaoundé ont intensifié leurs efforts pour assurer la sécurité préalable à la rentrée scolaire à travers une opération coup de poing menée du vendredi au dimanche dernier. Les éléments du Groupement de la Gendarmerie Territoriale ont entrepris des descentes dans plusieurs zones criminogènes de la ville, ce qui a abouti à l'interpellation de plus de 300 individus.

Ce dimanche, l'esplanade du Groupement de la Gendarmerie Territoriale de Yaoundé affichait une présence inhabituelle de plus de 300 individus interpellés au cours de l'opération sécuritaire. Tous les individus arrêtés sont des hommes et ils ont été appréhendés par les forces de sécurité lors des descentes dans des zones à risque ainsi que dans des agences de transport de la capitale camerounaise.

Le lieutenant-colonel Ignatius Akoni, commandant de compagnie de gendarmerie de Yaoundé I, a expliqué que cette opération avait pour objectif principal de sécuriser la ville en prévision de la rentrée scolaire imminente. "Nous sommes à la veille de la rentrée et il est question pour nous à travers les instructions reçues de notre hiérarchie, d’assainir la ville de Yaoundé", a-t-il déclaré. Environ 400 gendarmes ont été mobilisés pour mener à bien cette opération.

Les arrestations ont été effectuées en réponse à diverses infractions commises par les individus. Après avoir été interrogés, ils seront présentés devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Cette opération vise également à réduire le taux croissant de criminalité dans la ville, garantissant ainsi un environnement propice à une rentrée scolaire paisible.

Parmi les individus interpellés, on compte des benskineurs, des taximen, des pickpockets et des consommateurs de stupéfiants. L'opération a impliqué la fouille de véhicules, de passagers et des contrôles dans les quartiers considérés comme criminogènes. Plusieurs individus ont été arrêtés en possession d'armes blanches et d'une quantité significative de stupéfiants.

Le lieutenant-colonel Ignatius Akoni a souligné l'importance de la collaboration de la population pour la réussite de cette opération de sécurité. Il a encouragé les habitants à dénoncer les suspects et les activités potentiellement nuisibles à la sécurité en utilisant le numéro d'urgence 113.

En somme, cette opération de sécurité pré-rentrée vise à assurer un environnement sûr et paisible pour le début de l'année scolaire, démontrant l'engagement des autorités à garantir la tranquillité et la sécurité au sein de la capitale.