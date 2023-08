CAMEROUN :: Les artistes réclament 26 milliards. La police torture. 300 suspects interpellés. :: CAMEROON

Le Journal Emergence paraissant à Yaoundé la capitale est resté sur la zone de turbulence dans laquelle vivent les artistes au sujet des Droits d’auteurs. Cette fois le front des revendications est la diffusion des œuvres d’art par la voix. Le journal informe que « Les artistes-musiciens réclament 26 milliards aux opérateurs de téléphonie mobile ».

Le quotidien Le Messager revient sur la ville de Sangmélima et la répression-torture qu’ont subi les militants du parti politique Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC et titre « Quand la soi-disant machine électorale devient une machine répressive… ». Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) dénonce l’enlèvement et la séquestration illégale de ses militants dans le chef-lieu du département du Dja et Lobo.

Au sujet de la Sécurisation de la rentrée scolaire à Yaoundé, « Plus de 300 suspects interpellés ». Les éléments du Groupement de gendarmerie territoriale ont effectué des descentes le week-end dernier dans certaines zones criminogènes de la ville. Le but de cette opération coup de poing est d’assainir la capitale dans le sillage de la reprise annoncée des classes. Ecrit Cameroon Tribune.

Le quotidien Le Jour aborde dans un autre angle pour qualifier une « Rentrée scolaire sur fond de revendications des enseignants ». Le sous-préfet de Yaoundé 6 a interdit la tenue du point de presse des syndicats. Sur les réseaux sociaux, le mouvement OTS lance un nouveau débrayage.

Ce qui emmène La Terre Promise à se poser la vraie question « Sommes-nous prêts ? ». Le 4 septembre prochain, les élèves des écoles, collèges et lycées reprennent le chemin des classes. Un grand moment de la vie nationale, pour la réussite duquel l’Etat et la communauté éducative doivent se préparer avec minutie, tant les défis sont nombreux …

La réponse vient du sud-ouest avec le « Sasassaye » à Kumba « L’honorable Taboth Larasson arrose les enfants avec les fournitures scolaires ». Le journal La Primeur de l’Info indique qu’ ‘A une semaine de la rentrée scolaire 2023-2024 Kumba le chef-lieu du département de la Méme dans le Sud-Ouest était en effervescence ce samedi 26 août. Plus de 5000 personnes ont pris d’assaut la maison du Parti du RDPC. Les dons en fournitures scolaires d’une valeur de plus 10 millions à plus de 5000 élèves en présence de leurs parents…

Ailleurs, le Service public de la communication fait « Le saut dans le digital ». Pour Cameroon Tribune, La problématique est au cœur de la conférence annuelle ouverte hier à Yaoundé par le ministre René Emmanuel Sadi. A travers des ateliers et exposés thématiques, les professionnels de la communication entendent jeter les bases de la dématérialisation des procédures, ainsi que de la sécurisation et de l’archivage des documents administratifs grâce au numérique.

Sur le plan économique, le Compte d’opérations en zone CEMAC affiche « 5574 milliards FCFA de solde en 2022 ». Les cabinets d’expertise comptables Ernst and Young et Mazars dans un rapport spécial à l’exercice clos au 31 décembre 2022 indiquent que le compte d’opérations de la BEAC logé au Trésor Français a affiché un solde de 5 549 207 milliards FCFA contre 3 794 790 milliards en 2021 soit un écart positif de 177, 6 milliards FCFA représentant environ 47%. Révèle Conjoncture Economique.