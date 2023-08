Coopération Internationale: Lobo (Cameroun) et Saint-Gilles(Belgique) jettent les bases d'un jumelage :: BELGIUM

Date : 28 Août 2023

Lieu : Hôtel de Ville de Saint-Gilles (Bruxelles)

Une étape cruciale vers un jumelage a été franchie à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, dans la perspective d'un jumelage entre Saint-Gilles et Lobo, lorsque le Collège des Bourgmestre et Échevins, représenté par Monsieur Jeans SPINETTE (Bourgmestre) et Madame Yasmina NEKHOUL et Monsieur Saïd ARHUIL ( Echevins) ont donné à la délégation camerounaise leur accord de principe pour une collaboration durable entre les deux communes.

Cette rencontre de haut niveau a été initiée par Monsieur Xavier Nama, administrateur-Délégué du Centre de développement Europe Afrique ( CDEA), une organisation internationale non-gouvermentale belge dont le siège est à Saint-Gilles.

Conduite par Sa Majesté Jean-Marie MAMA, Sénateur et Chef Supérieur de Premier Degré et Serge Bertin OBONO ONGUENE, Maire de la commune de Lobo, la délégation camerounaise séjourne actuellement en Belgique pour des négociations d'une collaboration visant à moderniser et à développer la commune de Lobo au Cameroun.

Reportage

Les travaux ont débuté dans une ambiance cordiale et très conviviale, marquant la volonté des deux parties à explorer des moyens et les perspectives d'une collaboration utile. Les échanges nourris ont porté sur la mise en place d'un cadre de collaboration multiforme, étant donné que Saint-Gilles et Lobo partagent de nombreuses préoccupations et problématiques similaires.

Le Bourgmestre (Maire) Jean SPINETTE a exprimé un vif intérêt pour établir un partenariat durable avec la commune de Lobo. Il a souligné que cette collaboration pourrait permettre aux deux villes d'enrichir leurs connaissances et leurs perspectives mutuelles. Sa Majesté Jean-Marie MAMA, Sénateur, et Serge Bertin OBONO ONGUENE ont mis l'accent sur l'importance de l'amélioration des conditions de vie des citoyens, l’échange des bonnes pratiques, le renforcement des capacités, le soutien à la mobilisation des partenaires et des ressources multiformes en vue la modernisation des communes camerounaises en général et de la commune de Lobo en particulier pour l'amélioration des conditions de vie de leurs populations.

Monsieur Xavier Nama a rassuré de la disponibilité et la détermination de son organisation, le CDEA, à accompagner structurellement ce jumelage naissant jusqu'à son aboutissement.

Les deux délégations ont abordé des sujets d'importance capitale. Parmi ceux-ci figuraient :

- Le développement urbain durable : Les représentants de Saint-Gilles ont partagé leur expérience en matière de planification urbaine, de développement durable et d'aménagement du territoire. Ils ont discuté de la manière dont ces pratiques pourraient être adaptées dans la commune de Lobo pour favoriser un développement harmonieux et écologique.

Les délégations ont également galement échangé sur les approches innovantes pour améliorer les services publics et les infrastructures essentielles dans les deux villes. L'accent a été mis sur l'accès à l'eau potable, à l'éducation et les soins de santé.

Les délégations ont ensuite évoqué la possibilité de partager des bonnes pratiques en matière de gouvernance locale et de renforcement institutionnel, afin de mieux servir les intérêts de leurs concitoyens.

Cette rencontre historique a donc définitivement jeté les bases d'une collaboration prometteuse entre Saint-Gilles et Lobo.

Les deux parties ont convenu de la signature prochaine de la convention encadrant juridiquement cette collaboration.

Des comités de travail conjoints seront mis en place pour élaborer des plans concrets de coopération et de développement.

À travers le partage d'idées, de ressources et d'expériences, les deux villes visent à améliorer la qualité de vie de leurs populations respectives et à construire un avenir prospère.

Cette rencontre historique qui a jeté les bases d'une collaboration prometteuse entre Saint-Gilles a été facilitée par le Centre de Développement Europe Afrique (CDEA).