CAMEROUN :: Affaire Martinez Zogo : Révélations sur les Liens Présumés avec la Présidence de la République :: CAMEROON

L'affaire Martinez Zogo continue de dévoiler ses ramifications intrigantes. Initialement, les récits impliquant Jean Pierre AMOUGOU BELINGA, Maxime EKO EKO, et le commando mené par DANWE semblaient clairs. Cependant, les éléments actuels suggèrent une toile bien plus complexe. Des enquêtes approfondies ont révélé des contradictions et des déclarations troublantes, mettant en évidence des liens potentiels entre l'affaire et des hautes sphères de la Présidence de la République.

Un revirement dans l'affaire

Les premières déclarations accusaient Jean Pierre AMOUGOU BELINGA d'avoir financé l'opération contre Martinez Zogo, orchestrée par Maxime EKO EKO et exécutée par DANWE et son commando. Pourtant, ces mêmes voix qui propageaient cette version ont depuis choisi le silence. Des faits nouveaux sont venus ébranler cette version.

Détails troublants et contradictions

Les révélations actuelles remettent en question la version initiale :

1. Maxime EKO EKO nie avoir donné des ordres à DANWE pour cette opération.

2. Plutôt que d'un seul commando, deux groupes semblent être impliqués.

3. Des responsables de la DGRE ont confirmé que DANWE a agi de manière indépendante.

4. Les liens entre Maxime Eko Eko et AMOUGOU Belinga étaient inexistants.

Les conclusions de la commission mixte

La commission mixte police-gendarmerie, mise en place par Paul Biya, a mené des enquêtes approfondies. Leurs conclusions sont claires : Maxime Eko Eko n'avait pas de connaissance ni de rôle dans l'opération contre Martinez Zogo. Les contradictions relevées lors des interrogatoires et des confrontations avec DANWE ont miné l'accusation à son encontre.

Un questionnement inévitable

La question cruciale reste alors : si Maxime Eko Eko n'a pas donné l'ordre pour l'opération, qui l'a fait ? Les investigations pointent vers une personne ayant rassuré Justin DANWE qu'il serait protégé dans sa mission. Cette personne doit détenir une influence majeure sur l'appareil sécuritaire, et une telle position ne peut être que celle d'un individu ayant des liens avec la Présidence de la République.

L'affaire Martinez Zogo prend un tournant plus complexe et intrigant avec ces révélations. Les liens possibles entre l'affaire et des sphères de pouvoir élevées laissent présager des implications plus profondes. Les enquêtes en cours tenteront de démêler cette toile complexe et de faire toute la lumière sur les circonstances entourant l'opération contre Martinez Zogo.