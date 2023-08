CAMEROUN :: Opérations financières et correspondances : Révélations autour du Chan de volleyball dames 2023 :: CAMEROON

Alors que le payement était annoncé le 25 août dernier, une correspondance de Julien Serge Abouem, le président de la Fédération version Refondation, adressée au payeur spécialisé du ministère des Sports, lui rappelait le danger auquel il s’exposerait en payant à un tiers que lui.

Le cours des événements post Chan de volleyball dames 2023 a ressemblé à un film à plusieurs épisodes, au sujet des opérations financières liées à l’organisation de la compétition. Quatre correspondances signées de Julien Serge Abouem, le président de la Fédération camerounaise de volleyball (Fécavolley) version Refondation, ont été édifiantes sur les questions liées aux transactions et opérations financières en rapport avec le 21ème Chan de volleyball dames Yaoundé 2023. Ce en deux jours. La dernière correspondance adressée au payeur spécialisé près du ministère des Sports, le 25 août dernier, est plus évocatrice. Elle a pour objet « Détournement de deniers publics A/S Championnat d’Afrique des nations de volleyball féminin 2023 ».

« Il me revient que vous avez effectué un paiement destiné à la Fédération camerounaise de volleyball au bénéfice d’un tiers, ce en violation des dispositions réglementaires contenues dans l’article 167 de la Circulaire n°00000006 C/Minfi du 30 décembre 2022 portant instruction relative à l’exécution des lois de Finances, au suivi et au contrôle de l’exécution du Budget de l’Etat et des autres entités publiques pour l’exercice 2023, du principe de l’acquit libératoire et des instructions du ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République dans sa correspondance n°B99/SG/PR du 23 août 2023.

Y faisant suite, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que la Fédération camerounaise de volleyball décline toute responsabilité sur ce détournement de fonds et se réserve le droit d’exercer toutes les voies de recours en vue d’être rétablie dans son droit », signait Julien Serge Abouem, avec copie au ministre d’Etat Secrétaire général à la présidence de la République, au SGPM, au Minsep et au Minfi. Cette correspondance atterrissait sur les réseaux sociaux en début d’après-midi, alors que l’on était en attente du payement des primes annoncées à l’hôtel des joueuses.

Serge Abouem adressait déjà une première correspondance à la famille du volleyball dans la matinée : « Il n’y aura ni intimidation, ni passe-droit, ni groupe de pression, ni favoritisme, ni corruption. Le chef de l’Etat nous l’a signifié hier en nous remettant formellement l’accord du budget arrêté par ses services, cet argent sera géré dans la transparence totale et dans l’équité », rassurait-il. La veille, le 24 août 2023, le président de la Fécavolley écrivait à l’attention des joueuses de l’équipe nationale, des membres du staff technique, avec pour objet : « mise à disposition des Relevés d’identité bancaire à la Fédération ». Les invitant à déposer leurs relevés d’identité bancaire (RIB) au siège de la Fédération au plus tard le 25 août à 12h. Notant au passage qu’aucune transaction ne se fera en numéraire. La deuxième correspondance s’adressait aux prestataires du 21ème Chan Yaoundé 2023.

« Règlement des droits des prestataires », était en objet de ladite note. Serge Abouem les informait que leurs dossiers fiscaux étaient attendus au siège de la Fédération accompagnés des factures pour le règlement de leurs droits. Tout en rappelant que les règlements y afférents seront exclusivement effectués par virements bancaires pour lesquels vos RIB sont aussi attendus. Rendez-vous a été donné aux joueuses et membres du staff technique pour l’opération des virements dans leurs comptes ce jour, par Bello Bourdane, le président de la Fécavolley version Réconciliation. Doit-on comprendre qu’il s’agit du même argent de l’Etat ? On en saura plus bientôt.