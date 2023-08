Phénol Kouassi : cet ex-employé qui a téléchargé les données pour faire chuter 1xbet Cameroun :: CAMEROON

C’est l’histoire d’un jeune Camerounais désabusé par son ami Ivoirien.

Phénol Kouassi est arrivé au Cameroun accueilli comme un fils de l'Afrique qui est fière de ses génies. Il vit au Cameroun sans aucune discrimination. Mais il n'est pas question ici de sa nationalité parce qu’entre ivoiriens et camerounais c'est l'amour parfois à l'imparfait, et pourtant c'est un amour qu'aucun autre homme dans ce monde ne peut détruire. Kouassi Phénol a fait ses études en Russie, comme son ex patron, il travaille et vit au Cameroun. Une collaboration qui malheureusement sera de courte durée.

Après s'être rendu coupable de comportements malsains, au sein de l'entreprise 1xbet Cameroun, et ou à plusieurs reprises le top manager lui a rappelé qu'il était très mécontent de son travail et le garde par fraternité de ce que les deux frères ont été en Russie ensemble. Plusieurs collaborateurs vont multiplier les plaintes auprès du patron contre lui au motif provoquer des licenciements de certains collaborateurs.

Il avait le soutien indéfectible de son ami et frère devenu son patron. Le boss de 1xbet Cameroun fermait les yeux sur les frasques dénoncées par les collaborateurs. Mais à force de trop défendre son ami le patron a compris qu'il risquerait de perdre son entreprise. Il va donc convoquer ce dernier pour lui donner un ultime avertissement. C’est alors que Phénol va se lever pour tenter de renverser son ami et frère de son poste de directeur général de 1xbet Cameroun.

Ce dernier va s'allier avec des anciens collaborateurs à qui il dit que c'est à leur ancien patron qu'il faut en vouloir. C'est lui qui les a licenciés. Révoltés avec l'instigation de Phénol ces derniers vont commencer à écrire des inepties contre l'eut patron sur Facebook. Pendant ce temps Phénol en profite pour télécharger la base de données de 1xbet, programmant ainsi sa chute au Cameroun. Son ami qui le Connaît très bien découvre ce sordide plan et décide de le remercier définitivement. L'homme une fois licencié va se déchaîner sur Facebook en appelant au secours les lanceurs d'alertes et les influenceurs pour déballer la vie privée de son ami.

Il va pousser le bouchon très loin avec des faux qui vont le conduire en détention provisoire à la prison Centrale de Yaoundé. Pris de compassion pour son ami er frère, le patron de 1xbet Cameroun va retirer sa plainte et Phénol sortira de la détention nourrie d'une seule ambition détruire son ex employeur et son entreprise. Pour assommer son ancien patron va recruter plusieurs lanceurs d’alertes qui n'ont eu de cesse de publier des histoires à dormir debout sur le patron de 1xbet Cameroun.

En allant jusqu'à attaquer sa vie privée sa mère dont le domicile a été saccagé. Il y' à quelques jours ce dernier s'est lié d'amitié avec l'ancien garde de corps de son ex patron pour lui faire un chantage et des menaces de mort. Avec la bénédiction d’un Commandant de brigade actuellement en détention à al semil. Le garde du corps est en fuite et activement recherché. Phénol voyant que ces deux sont sous l'étau de la justice, va se retirer et créer un groupe WhatsApp de mercenaires avec des faux profils et des numéros internationaux achetés sur internet pour balancer des fake news sur son ancien ami,sa femme et toute sa famille. Tout ceci pour l'atteindre lui et son entreprise. l'un de ses mercenaires mécontents du traitement salarial qu'il subit va tout déballer aux proches et aux collaborateurs du patron de 1xbet Cameroun.

Affaire à suivre