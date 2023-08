CAMEROUN :: Bulletin de solde : une nouvelle application téléchargeable :: CAMEROON

« nGomna » que vient de mettre en place le Centre national de développement informatique permet de faciliter l’obtention de ce document utile pour plusieurs opérations.

Le bulletin de solde est ce document qui retrace le solde d’un employé. Le ministère des Finances à travers le Centre national de développement informatique (Cenadi) vient de mettre en place un nouvel outil pour l’acquisition de ce document en ligne. Dans un communiqué du ministre délégué au ministère des Finances, l’on apprend que cette application « nGomna », permet donc d’imprimer son bulletin de solde. D’après la description sur la plateforme Playstore où elle est téléchargeable pour les utilisateurs d’Android, il s’agit d’une application mobile qui permet de rapprocher l'agent public de certains services. Elle aide entre autres à éditer et télécharger les bulletins de soldes. Développée et hébergée par le Cenadi, cette application « est facile et simple d'utilisation. nGomna permet à chaque agent public d'avoir accès à ses informations personnelles », décrit-on.

En effet, «cette innovation vise à atténuer les difficultés rencontrées par certains agents publics sur d’autres plateformes et participe de la volonté du ministère des Finances de rapprocher au plus près l’agent public des services administratifs », peut-on lire dans le communiqué. Elle permet en effet, au terme d’un « processus d’authentification rigoureux et personnalisé, d’avoir accès au bulletin de solde de l’agent», renseigne-t-on. La version pour les utilisateurs du système Ios est en cours de finalisation.

En cas de difficulté liée à l’utilisation de l’application « nGomna », les utilisateurs peuvent soumettre leurs incompréhensions à l’adresse email ou sur la plateforme support en ligne

Avant cette application, la plateforme e-bulletin avait été mise en place aussi. On pouvait à partir de cet outil imprimer le bulletin de solde à partir de smartphones ou tablettes sans toutefois se déplacer. C’est donc un outil de plus qui est désormais téléchargeable.