MONDE ENTIER :: BARCELONE SE REND DANS LE FIEF DE VILLARREAL EN LIGA : VICTOIRE ASSURÉE POUR LA BANDE À XAVI ? :: WORLD

Comme lors de la dernière saison sportive de LA LIGA, l’on vivra encore de fortes émotions et sensations avec des oppositions plaisantes et attrayantes à chaque journée de championnat. Et ce sera le cas ce dimanche 27 aout à l’ESTADIO DE LA CERAMICA dans la ville VILLARREAL avec une affiche qui tiendra ses promesses en ce début du championnat. Le leader des Paris sportifs vous accompagnera pour réussir votre pari à travers Supergooal !

FAITES UN DÉPÔT MAINTENANT !!!

Chaque journée à Supergooal apporte son gain de bonheur, de chance et surtout d’amour.

La belle opposition VILLARREAL CF – FC BARCELONA est la vitrine pour passer des moments inédits cette semaine. Un match qui concerne deux clubs qui connaissent presque le même début.

Le FC BARCELONA cinquième au classement avec sa cote de 2.02 est le favori de ce duel et devra profiter de ce statut pour aller damer le pion à son adversaire qui sera à domicile et obtenir une deuxième victoire de suite et revenir à la hauteur de ses concurrents au titre. Avec cinq points au classement, les hommes de XAVI HERNANDEZ ont réussi à prendre le dessus à domicile lors de la 2ème journée même si cela n’a pas été du tout facile après son match nul lors de l’ouverture de la saison.

Pour VILLARREAL CF neuvième au classement avec sa cote de 3.43, il faudra montrer un autre visage lors de cette troisième sortie du club qui a besoin de se rassurer au vu des résultats de ces deux premiers matchs. Le sous-marin jaune qui enregistre une victoire et une défaite n’a pas encore trouvé la bonne dynamique pour concurrencer avec les autres. Un bon match face au champion sortant sera à coup sûr très bénéfique pour le club qui attend une forte sensation pour lancer sa saison.

Ce 33ème match toutes compétitions confondues avec une large domination du FC BARCELONA qui enregistre 24 victoires contre 2 pour VILLARREAL CF et 7 matchs nuls, sera de toute évidence important pour les deux clubs.

Supergooal- pariez peu, gagnez gros !

Mots-clés : Supergooal, Inscription, Paris sportifs, LA LIGA, FC BARCELONA