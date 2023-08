CAMEROUN :: ANCIENS ELEVES DU LYCEE JOSS : RETROUVAILLES CELEBREES, AVENIR ASSURE :: CAMEROON

L’assemblée générale de l’Amicale des anciens élèves du Lycée Joss Douala, promotion 1974- 1984 tenue le 26 août dernier à l’Hôtel Felydac a permis de mettre des jalons d’une organisation porteuse de grands projets.

Tout est bien qui commence bien. La 2e assemblée générale de l’Amicale des anciens élèves du Lycée Joss de Douala, promotion 1974- 1984, qui permet à l’organisation de mettre sa vision en musique, s’est déroulée dans une ambiance de retrouvailles.

Des anciens camarades du lycée se sont revus pour certains après 40 ans de séparation. Ils sont venus de plusieurs régions du Cameroun. Il s’est agi des membres du bureau national et les responsables des bureaux régionaux. Les présences du proviseur, Casimir Ndjodo, du président national, Albert Njamen, du président du comité d’organisation, Gabriel Ngole, de Gaston Komba et bien d’autres, ont rehaussé l’éclat de la cérémonie.

L’application zoom a permis aux membres vivant à l’étranger de participer à la réunion. L’on a vu en ligne Jean Marc Behalal, que les pairs taxent de très actif et dynamique. Les parties prenantes sont engagées à faire de cette amicale la meilleure des anciens élèves du Lycée Joss et ce rayonnement doit se manifester aussi bien au niveau national qu’au niveau international. La mission créer un environnement propice pour que la flamme de l’amitié, de la solidarité agissante et de l’épanouissement personnel y soit toujours entretenue. Les objectifs visent l’atteinte de 500 membres à l’horizon 2030, l’offre d’une une bonne visibilité à tous les membres à travers un site internet ; la mise sur pied des projets d’envergures pour le bien-être socioéconomique de tous ses membres et leurs différentes communautés.

Dans son discours de politique générale, le président national a rappelé l’importance des assises de la 2e assemblée générale, après celle ayant permis d’adopter les statuts. Il a par ailleurs annoncé que la troisième du genre se déroulera à l’étranger en février 2024.

Albert Njamen s’est surtout appesanti sur les commissions techniques créées, à l’instar des commissions coopération interne, relation avec les organismes, coopération avec les sociétés et entreprises privées ; communication et relations publiques ; et études de projets ». Il s’agira d’après lui d’offrir une bonne visibilité aux membres à travers un site internet et œuvrer pour le bien-être socio professionnel par la structuration des finances et le lancement de la mutuelle.

Le président national a formulé le vœu que ces commissions techniques se mettent déjà à pied d’œuvre pour la réalisation des projets locaux à savoir la construction d’un siège ou le lancement d’une coopérative agroalimentaire et le développement des projets d’agriculture, de pêche, et d’élevage, d’éducation entre autres. La finalité étant d’assurer le développement professionnel, individuel des adhérents.