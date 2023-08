Scandales et Révélations : Le Ministre Camerounais des Sports sous Pression :: CAMEROON

Les jours du ministre camerounais des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, semblent être comptés. Des sources bien informées indiquent que le chef de l’État camerounais, Paul Biya, aurait donné des instructions pour pousser le ministre à la démission. Cette décision intervient suite à une série d’événements troublants qui ont secoué le monde du sport au Cameroun ces derniers mois.

Selon le journal "Le Zénith", le ministre des Sports aurait été impliqué dans des manœuvres de déstabilisation de la Fédération Camerounaise de Volleyball. Sous très hautes instructions du chef de l'État, Serge Abouem a été réhabilité à la tête de la fédération, mettant en lumière les agissements du ministre des Sports. Les accusations à son encontre sont graves et variées : de l'imposture au sein de l’exécutif de la Fédération à la débâcle des Lionnes au Chan de Volleyball Dames Cameroun 2023, en passant par des soupçons de détournement de deniers publics et de harcèlement sexuel envers la joueuse de volleyball Paule Arielle Olomo.

Ces allégations ont suscité des réactions vives au sein de la communauté sportive et de la population camerounaise. Les experts du domaine sportif estiment que de tels comportements sont inacceptables et portent préjudice à l'image du pays sur la scène internationale. Le départ de Paule Arielle Olomo pour évoluer à Saint-Dié en est une preuve tangible, témoignant du désir d'échapper à un potentiel harcèlement sexuel et de jouer dans un environnement professionnel.

Le remaniement ministériel qui se dessine pourrait bien signifier la fin du mandat du ministre des Sports. Bien que le scandale n'ait pas encore été largement divulgué, de nombreux analystes prévoient que des personnalités telles que l'ancien président de la Fédération, Seidou Mbombo Njoya, pourraient être envisagées pour prendre la relève.

Le rôle du ministre des Sports est crucial dans le développement et la promotion du sport au Cameroun. Il est impératif que cette fonction soit assurée par une personne compétente et intègre, capable de restaurer la réputation du pays sur la scène sportive internationale.

La démission imminente du ministre des Sports, Narcisse Mouelle Kombi, marque un tournant dans l'histoire du sport camerounais. Les révélations troublantes qui ont récemment émergé soulignent la nécessité d'une réforme en profondeur de la gestion du sport au Cameroun. Espérons que les futures décisions du gouvernement contribueront à rétablir la confiance des sportifs et de la population envers les institutions sportives nationales.