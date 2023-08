CAMEROUN :: Messanga Nyamding : « Le Biyayisme des créatures s’est greffée au Biyayisme idéologique » :: CAMEROON

La succession est-elle ouverte au Palais d’Etoudi de Yaoundé ? Toujours est-il que les débats s’animent autour de la famille présidentielle.

C’était le cas au cours de l’émission Club d’Elites à la chaine de télévision Vision 4. Sur le grill, les Mouvements Biyayiste, Franckiste et Jachabi qui militent pour la famille présidentielle. Et le thème « Au-delà des partis les courants et leur positionnement politique : cas du Biyayisme et du Franckisme » Sur le plateau le Pr Charlemangne Messanga Nyamding, Biyayiste jusqu’aux os et qui défend sa position « Nous ne nous sommes pas contentés de dire qu’on adhère à la politique de Paul Biya, notre maitre, mais nous sommes passés à l’action » Le moment était sans doute donné, pour cracher la bile et pointer du doigt ces « hiboux politiques qui entourent le président » et sont des freins à la réalisation de la politique du renouveau.

A l’occasion, Messanga se réclame militant de la première heure : sa carte d’adhésion de couleur kaki date du 23 septembre 1985, cela dure depuis 38 ans. Avec des états de service qui en disent long. En hommage à son maitre, Messanga Nyamding a écrit plusieurs livres qu’il offre à ses Co panelistes sur le plateau.

Depuis son limogeage du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC, parti de son parrain politique Paul Biya, le Prof n’en démord pas. Il est et demeure un Byayiste et déplore en même temps le Biyayisme de créatures qui vient se greffer de façon insidieuse à son idéologie « c’est militant d’apparat qui prennent la carte du parti après leur nomination comme ministre » Au demeurant, le Pr Messanga Nyamding est-il à la quête d’une santé politique qui s’est détériorée avec son départ forcé du RDPC ? L’homme reste serein et droit dans ses bottes « Ceux qui rigolent aujourd’hui, je leur offrirai des mouchoirs pour essuyer les larmes »



Quid du Franckisme. Le Pr Messanga Nyamdind conseille au mouvement des franckistes de changer de dénomination parce que ce mot renvoie à Franco, un dictateur Espagnol. Bien plus et pour le Pr le Franckisme devait se joindre au Biyayisme pour une action plus forte en faveur du maitre Paul Biya. Aussi, Franck Biya sera-t-il candidat à la présidence ? Si son mouvement ne peut pas encore se prononcer, Anicet Ekane, président du Manidem pense que l’essentielle c’est de savoir sous quelle idéologie sera conduite cette candidature.