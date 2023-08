Gabon - Elections : Interdiction provisoire de diffusion de France 24, RFI et TV5 Monde

La chaîne de télévision publique gabonaise, citant le Haute Autorité de la Communication (HAC), a annoncé, samedi soir, "l'interdiction provisoire de diffusion au Gabon des médias France 24, RFI et TV5 Monde" auxquels il est "reproché un manque d'objectivité et d'équilibre dans le traitement de l'information en lien avec les élections générales en cours".

France Médias Monde a réagi ce dimanche à la suspension provisoire de France24 et Radio France internationale (RFI), médias du groupe. Dans un communiqué, le groupe "regrette et s’étonne de cette suspension provisoire, sans fondement (...) qui prive les Gabonais de deux de leurs principales sources d’information fiables et indépendantes".

Le gouvernement du Gabon a instauré un couvre-feu et suspendu l'accès à internet, samedi soir, à la fermeture des bureaux de vote pour les élections générales, dans le but de « parer à la propagation d'appels à la violence », a rapporté RFI qui cite le ministre gabonais de la Communication.

Le ministre gabonais de l’Intérieur, Lambert Noël Matha, avait annoncé le 24 août 2023 la fermeture des frontières terrestres et maritimes du vendredi 25 août à minuit au samedi 26 à minuit, date des élections générales, rapporte la même source.