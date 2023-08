CAMEROUN :: Il décède après une bagarre :: CAMEROON

Lionel M, 28 ans, aurait rendu l’âme après une bagarre avec son cousin pour une affaire de reliquat de 200F.

Ce 24 Juillet 2023 , une odeur nauséabonde se dégage dès le seuil de la porte principale où vit Lionel M ,28 ans. Les forces de l’ordre, après être alerter, par la famille et collègues de l’absence de Lionel depuis quelques jours, décident de se rendre à son domicile et forcent la porte. Scène effroyable, Lionel est couché à même le sol, mort. Son corps, en état de décomposition. Selon un voisin du défunt, son cousin Libam, 35 ans, serait à l’origine de ce décès. Et pour cause, un reliquat de 200F.

Les faits sont déroulés trois jours plus tôt. Lionel, ayant fini son service, fait appel à son cousin Libam à qui il propose de prendre une bière dans un bar d’à côté. Après, consommation, les deux frères empruntent une moto pour le retour à la maison. Arrivés à destination, Lionel remet 1000F au Bend Skinner. Celui-ci lui explique qu’il n’a pas de petite monnaie pour lui rendre la différence. Lionel, voyant qu’il ne s’agissait que de 200F, néglige le montant et demande au conducteur de garder la monnaie. Tout de suite, une dispute violente éclate entre les deux frères. Libam reproche à son frère d’avoir laissé le conducteur de moto s’en aller avec un argent qui lui aurait servi. Les voix s’élèvent et la dispute se transforme en bagarre. Libam roue de coups son frère. Les cris de Lionel alertent le voisinage qui les sépare. Lionel se relève avec les douleurs dans la poitrine, il est raccompagné à sa porte par un voisin.

Ce dernier lui conseille tout de même de porter plainte contre son frère. Lionel s’exécute et se rend au commissariat d’Eséka. Sur place, les policiers lui demandent de se faire établir un certificat médical pour accompagner sa plainte. Ce qui sera fait. Libam est interpellé et Lionel rentre chez lui, cette fois, pour ne plus jamais ressortir. Après des jours d’absence, l’un des frères de Lionel est informé et décide de se rendre au domicile de leur oncle où Lionel vit seul. C’est en ce moment qu’il découvre l’irréparable. Lionel est mort depuis trois jours. Au commissariat d’Eséka, une enquête a été ouverte sur les réelles circonstances du décès de Lionel. Libam, quant à lui, reste enfermé et en exploitation.