MONDE ENTIER :: CHAMPIONNAT DE FRANCE : L’OLYMPIQUE LYONNAIS DÉJÀ EN DANGER EN LIGUE 1 :: WORLD

Pour le compte de la 3ème journée de LIGUE 1, les fans du football français suivront avec bonheur ce dimanche 27 aout à l’ALLIANZ RIVIERA l’une des rencontres au sommet entre deux clubs qui connaissent des débuts différents dans ce championnat. Un match pas comme les autres qui aura toute son importance au regard du classement des deux clubs. Une situation qui profite au leader des Paris sportifs qui s’attend à un beau spectacle à travers Supergooal !

FAITES UN DÉPÔT MAINTENANT !!!



Riche est celui qui se contente de ce qu’il possède. Contentez-vous des meilleures cotes offertes par Supergooal.

Dans le duel OGC NICE – OLYMPIQUE LYON saisissez cette aubaine pour rendre la semaine moins stressante mais plaisante. Une confrontation ô combien fondamentale pour les deux clubs afin de montrer autre chose dans ce début de championnat.

Evoluant sur son terrain devant son public avec une cote de 2.16, l’OGC NICE dixième au classement avec deux points part favori dans ce face à face et compte faire la différence en venant à bout de son adversaire qui est dans le doute et qui cherche encore à retrouver ses marques en obtenant une première victoire dans ce championnat qui s’annonce très disputée. Le club niçois qui a enregistré deux matchs nuls a l’opportunité de réitérer la même performance à domicile de la dernière saison en dominant les hommes de LAURENT BLANC.

Pour l’OLYMPIQUE LYON dix-huitième et dernier au classement avec sa cote 3.09, c’est une rencontre fondamentale pour éviter une crise au sein de cette équipe qui n’arrive pas à retrouver la bonne carburation et donc les résultats ne suivent pas. Il faudra donner le meilleur de soi lors de ce déplacement pour éviter une troisième contreperformance consécutive qui plomberait le club dans le désarroi total. Mouiller le maillot et réussir un exploit tel est l’objectif premier des lyonnais ce dimanche.

Ce sera le 36ème match entre les deux clubs toutes compétitions confondues avec un avantage certain pour Lyon avec 17 victoires contre 13 pour l’OGC NICE avec 6 matchs nuls. Le vainqueur de ce duel essayera de se refaire le plein de confiance pour la suite de la compétition. Supergooal- pariez peu, gagnez gros !

Mots-clés : Supergooal, Inscription, Paris sportifs, LIGUE 1, OGC NICE