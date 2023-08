CAMEROUN :: La pépinière Doctorale Sciences Économiques et de Gestion se prépare :: CAMEROON

Cette deuxième édition du projet pépinière Doctorale en Sciences Économiques et de Gestion ( PépiDoc SEGes) se tiendra du 5 au 6 décembre 2023 à Yaoundé.

Il se tiendra sous le thème : «l'exploitation sociétale et institutionnelle des productions scientifiques en Afrique : enjeux et perspectives pour un développement économique soutenable»

Vison globale du projet



Ce concept mis sur pied par la coopération scientifique et universitaire de l'ambassade de France au Cameroun vise à créer un environnement favorable pour que les projets innovants en matière de formation à la recherche dans les pays d'Afrique centrale trouvent un écho et puissent se réaliser.

On souligne que la première initiative s'intitulait «Doctoriales Interuniversitaires» placé sous le Haut Patronage du Pr Jacques Fame Ndongo ministre d'État, ministre des Enseignements Supérieur avec l'appui des partenaires qui a eu pour cible les meilleurs doctorants des 8 universités publiques du Cameroun ( 2019/2020) .

Le contexte de ce projet de mutualisation des jeunes chercheurs des universités de la CEMAC ,pour cette deuxième édition ou 4ieme projet demeure principalement lié aux trois niveaux d'enclavement à savoir : technique, matériel et financier pour être plus concret il s'agit du faible accès à la documentation scientifique et à la diversité interculturelle , la faiblesse du financement de la recherche locale pour les gouvernements associés aux faibles accès aux opportunités internationales existantes et effectives : ces réalités sont au centre des préoccupations qu'expriment régulièrement les communautés universitaires de la CEMAC.

La question de la valorisation de savoirs scientifiques locaux ou endogènes longtemps défendue par de nombreux intellectuels Africains de tous les bords scientifiques est le liemotiv de cette deuxième édition de la pépinière doctorale en sciences économiques et de gestion pour la CEMAC ; d'où le thème à l'honneur de cette édition qui s'inscrit en continuité de la thématique de l'édition précédente.

Le projet de cette édition à la particularité de mettre en exergue le rapport entre sciences, savoirs et actions: dans le but de produire de nouvelles connaissances et de nouveaux outils scientifiques, s'adapter à des contextes professionnels divers , travailler en équipe et en réseau etc.

Dès lors ce projet se propose de contribuer à une meilleure valorisation des jeunes chercheurs Africains , principalement ceux de la CEMAC en Sciences Économiques et de Gestion à travers la stratégie dite d'accompagnement institutionnel à la recherche compétitive (AIRC) .

Notons en fin de compte que l'objectif principal de ce projet est de mutualiser les jeunes chercheurs de la CEMAC en Sciences Économiques et de Gestion en leurs offrants un cadre propice d'expression scientifique pour leur travaux de recherche , d'harmoniser les méthodologies, accompagner et encadrer leurs recherches sur les thématiques pertinentes.

De façon plus précis le projet PépiDoc SEGes CEMAC

D'après le président du comité d'organisation le pr. Bertin Léopold KOUAYEP rencontré ce 23 août à Yaoundé «pour cette deuxième édition 30 projets sont attendus au total : 15 projets pour le Cameroun et 15 pour la sous- région les attentes au terme de cette édition serait que les projets répondent à l'impact sociétale sur les économies sous région CEMAC, les 4 meilleurs projets obtiendront une bourse de mobilité pour les laboratoires des universités françaises; ladite bourse de 6 mois est entièrement pris en charge par la coopération française».

Les 5 et 6 décembre précise t-il «les Candidats retenus présenteront leurs projets devant 2 jurys: en Gestion et Économiste constitués ( de Doyens et Directeurs de laboratoire) issues des professeurs français et de la CEMAC».

Etats des préparatifs

À ce jour le promoteur du projet le pr. Bertin Léopold KOUAYEP«a déjà reçu l'accord de la CEMAC pour le Haut Patronage de cette édition, financer par le ministère français affaire étrangère ministère de l'Europe ,il souligne également que l'appel à soumission est fixé jusqu'au 20 septembre prochain( www.pepidocseges.org)» ,néanmoins le comité d'organisation enregistre à ce jour une centaine de candidatures .

En ce qui concerne le lieu de l'évènement à Yaoundé des accords sont entrain d'être négocier avec le palais des congrès, le volet communication quant à lui a deja pris son train en marche avec des interviews radio, Télévision, presse en ligne pour informer l'opinion publique sur la tenue de cette deuxième édition. Outre les accords de la CEMAC, l' ambassade de France au Cameroun, le ministère des Enseignements Supérieur du Cameroun a également donné son accord de principe pour la tenue de ce grand rendez-vous.