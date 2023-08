CAMEROUN :: Accusé d'un détournement de près de 12 millions :: CAMEROON

Loïc Tchoffo plaide non coupable le 22 août 2023. Deux chefs d'accusations lui sont reprochés par le ministère public et le Crédit communautaire d’Afrique (CCA). Il s'agit des faits d’abus de confiance, de faux et d'usage de faux en écriture public.

En effet, employé dans cet établissement bancaire en 2019, Loïc Tchoffo est accusé d'avoir détourné des cartes prépayées de consommation de carburant (Tom cartes) d'une valeur de près de 12 millions et d'avoir également contrefaits ces cartes. Présenté devant le tribunal pour répondre de faits qui lui sont reprochés, l'accusé sous l'assistance de Me Francis Choupo a rejeté en bloc les accusations.

Sous serment, il a déroulé son arrivée au sein de l'entreprise jusqu'au moment des faits pour lesquels il est accusé. Lors de la phase de plaidoirie, l'avocat de l’accusé a relevé l'absence de la victime comme un non élément pour incriminer son client. Il a également relevé l'absence de preuves palpables apportées par cette structure bancaire.

Par conséquent, il souhaite que son client soit déclaré non coupable pour absence de preuves. Mis en détention provisoire depuis le 13 septembre 2022, l’accusé est en attente de jugement. La décision du tribunal sera rendue le 26 septembre prochain.