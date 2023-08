CAMEROUN :: CONCOURS DES NOTAIRES : Deux candidats fictifs définitivement admis :: CAMEROON

Selon les documents Essoh Mbomo Désiré et Ngah Mvogo Aline n’étaient pas éligibles audit concours.

La publication des résultats au concours le 17 août par le ministre de la Justice, garde des sceaux, suscite la polémique. D’après les documents, Essoh Mbomo Désiré et Ngah Mvogo Aline ne peuvent pas avoir réussi au concours. Et pour cause, les dossiers desdits candidats ont été rejetés car ne remplissant pas les conditions pour postuler à cet examen. En effet, d’après les textes, pour concourir à l’examen professionnel de premier clerc de notaire, il faut avoir au moins 3 ans de stage. Or les deux candidats sus cités se sont inscrits au registre le 27 décembre 2022 pour un examen qui a eu lieu le 14 janvier 2023.

« Ça veut dire qu’ils n’avaient que 17 jours de stage. Donc leurs dossiers devaient simplement être rejetés comme ça été le cas dans le document en seconde image. Par conséquent, ils ne pouvaient pas composer. Que s’est-il passé pour que leurs noms sortent sur la liste définitive des admis à l’examen? », Indique-t-il. Les candidats Essoh Mbomo Désiré et Nga Mvogo Aline « ont tous pour parrain » Mme Régine Dooh Collins, la présidente de la chambre de notaires du Cameroun. Cette dernière qui devait en principe être à la retraite est l’épouse du député RDPC Albert Kouoh Dooh Collins.

Pour rappel, ils étaient 25 candidats déclarés admis à l’examen professionnel de premier clerc de notaire, session 2022. Ce concours est réservé aux clercs de notaire qui ont effectué 3 ans de stage après une licence en droit ou d’un diplôme juridique reconnu équivalent par l’autorité compétente au moment du dépôt contre récépissé au ministère de la Justice, d’un dossier en vue de postuler à la nomination à une charge.

Le métier de notaire est très sélectif au Cameroun qui n’en compte qu’une centaine. Rappelons que seul le président de la République peut accorder une charge au premier clerc un ou plusieurs années après l’obtention de son examen pour en faire un notaire plein. Très sélective, la profession peut être exercée par les Camerounais des deux sexes, âgés de 23 ans au moins et de 50 ans au plus.

Le notaire est au centre des transactions immobilières, contractuelles et conventionnelles. Il est chargé de donner un caractère authentique attaché aux actes de l’autorité publique à tous les contrats et actes que les parties veulent ou doivent accomplir, en assurer la date, en conserver le dépôt et en délivrer des grosses et expéditions.