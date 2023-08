CAMEROUN :: Défaillance: Les manquements de Enéo dénoncés à Bafoussam et Yaoundé :: CAMEROON

Une somme de 67 292 francs Cfa est abusivement exigée à Yves Tchoumichi Wank résidant à Nkolmesseng à Yaoundé. Il conteste ce paiement et brandit le solde des états sur compteur prépayé abonné en son nom depuis juillet 2021.

Juste en face de l’agence Eneo à la 3eme rue du quartier Nylon à Bafoussam, un poteau électrique s’est rompu il y a quelques semaines. Le câble électrique qui portait pend au-dessus de la tête des usagers qui s’y rendent pour régler leur quittance. La circulation dans cette rue est devenue davantage compliquée. Approchée des sources proches de cette société de distribution de l’énergie électrique font savoir que cet incendient n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable. Reste que cet avis est pris avec les pincettes. Car, les agents Eneo sont réputés laxistes lorsqu’il s’agit de régler une peine ou de résoudre un problème pouvant éviter un risque chez les usagers.

Locataire dans une cité au quartier Nkolmesseng à Yaoundé quartier derrière l’école privée laïque Plume Or section. Yves TCHOUMICHI WANKO Yves grince les dents depuis plus d’un mois contre les responsables de l’agence. L’entreprise de distribution d’électricité a brutalement suspendu son alimentation en énergie électrique, sans aucun préavis ni raison valable. Le 07 juillet 2023, il s’est rendu à l’agence Eneo territorialement compétente pour se plaindre. Là, personne ne s’est penché sur son cas. « J’ai réglé régulièrement mes factures. Je suis surpris qu’Eneo me serve une facture imaginaire pour dire que je dois lui payer de l’argent pour fraude. Je me suis rendu là bas pour expliquer ce qui se passe. Ils ont brillé par une attitude peu respectueuse. J’ai expliqué que quand j’arrivais dans ce camp, il n’y avait pas de compteur. J’ai profité d’une campagne pour m’offrir un abonnement sur compte prépayé. Et j’ai toujours réglé mes factures avant consommation. Je suis surpris qu’il me soit demandé de payer 67 292 francs Cfa », explique-t-il.

Une altercation et une amende de 100.000Fcfa

Il se pourrait qu’une équipe des agents Eneo en mission de contrôle dans le coin ait constaté des fuites en termes de consommation. Des consommations mises à l’actif de nombreux membres de la cité qui héberge M. Tchoumichi. Ils disent recevoir l’énergie électrique de M. ETOUNDI Pierre qui se présente comme employé de Eneo, moyennant une somme de 2 000 Fcfa le mois par personne. « Ils profitent de la dispute pour aller rencontrer le Sieur ETOUNDI. Lorsqu’il est venu à ma rencontre, il a pris la facture et déclarer ceci: cette facture doit être annulée. C’est moi ETOUNDI Pierre qui donne la lumière dans ce camp. Je ne fraude pas. L’énergie provient de mon compteur », dénonce M. Wanko.

«Je vous pose la question suivante : lorsqu'un agent ENEO bien identifié qui doit être pénalisé ? L’agent ENEO ou le client ENEO ?

Depuis le 11 Août 2023, quatre locataires qui prenaient la lumière de

Prépayé et venir installer dans le camp parce qu'ils ne pouvaient supporter l’obscurité.. Le samedi 15 Juillet 2023 pendant que les agents ENEO venaient compteur dans le camp. Ils ont coupé le fil de ce compteur et une altercation et amende de 100 000 Fcfa mais la facture porte toujours mon nom. C'est pour "ligne parallèle». Voilà tout ce que je peux vous dire. Depuis que j'al le prépayé je le charge régulièrement et c'est M. ETOUNDI agent ENEO à Essos qui livre l'énergie dans tout ce camp à partir d'un compteur fixé dans son appartement situé à 80m du nôtre. Les agents ENEO disent que ce compteur est mēme frauduleux. Je vous laisse le soin de juger.

Espérant que ma lettre sera prise en considération, je vous prie de recevoir Monsieur le Directeur Général, mes salutations distinguées », souligne-t-il.

Par correspondance datée du 02 août 2023, l’infortuné saisi l’agence central à Yaoundé. Jusqu’au moment où nous mettions sous-presse, aucune réaction des officiels de cette entreprise.