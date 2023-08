CAMEROUN :: Département du Ndé: Les députés célèbrent des futurs informaticiens :: CAMEROON

Présidée par le préfet du Ndé, la 4e édition de Spéciale vacances informatiques a été clôturée le 19 aout dernier à la place des fêtes de Bazou en présence de nombreuses personnalités politiques et traditionnelles.

La place des fêtes de Bazou, dans le département du Ndé grouille de monde, le 19 aout dernier. A la tribune des officiels, le préfet du Ndé, Auguste Essomba est en bonne place. A ces côtés, les sous-préfets des arrondissements de Bazou et de Bangangté, le représentant du ministre des Postes et Télécommunications, les ministres Jean Claude Mwentchou, Joseph Désiré Nguenang ; le représentant du président de l’Assemblée nationale, le député Albert Kuinche ; le représentant du président du Sénat, Jean Pierre Ketchali ; les députés du Ndé, Hon. Jean Claude Feutheu, Jacqueline Rêve Tchagna ; le sponsor officiel, la Pdg de la Royale des Jeux du Cameroun, Victoire Lajoie Kuiya, le président de section Rdpc Ndé-ouest, Rabelais Yakam, et plusieurs élites de l’Ouest et du Ndé. En face de ces forces vives, près de 1500 apprenants habillés en teeshirt estampillés Royale des jeux du Cameroun.

La cérémonie qui a duré près de cinq heures d’horloge, a été ponctuée par plusieurs allocutions. Le secrétaire général de la mairie de Bazou, représentant du maire et des adjoints empêchés, a souhaité la bienvenue à tous ceux qui ont foulé le sol de la municipalité. Il a également dit le bien que la formation des jeunes à l’outil informatique peut apporter à la commune, surtout située en zone rurale. Le coordonnateur du programme, Gennaio Djamen a quant lui rappelé le besoin de formation a été exprimé par des jeunes, ce qui l’a poussé à proposer l’idée aux députés du Ndé. Il se réjouit de ce qu’ils ont pris l’idée à bras le corps et l’ont rendu en projet. Je ne m’étais jamais attendu que ça prenne autant d’ampleur», explique-t-il.

Le coordonnateur déclare que dans un monde qui se digitalise à la vitesse de l’éclair, il fallait mettre des enfants de l’arrière-pays au même niveau des connaissances informatiques avec ceux des grandes villes. Il s’est incliné devant la sagesse du ministre Jean Claude Mbwentchou qui est l’un des artisans du projet. « Il est toujours disponible, toujours prompt à organiser, à orienter à canaliser nos énergies et mettre de l’ordre. Il est plus qu’un père pour moi et pour l’équipe que je dirige ». La Pdg de la Royale des jeux a rassuré qu’elle et son entreprise seront toujours aux côtés de ces enfants.

Les promoteurs de Spéciales vacances informatiques, les députés Jean Claude Feutheu et Jacqueline Rêve Tchagna ont à leur tour indiqué qu’ils resteront soucieux des préoccupations de la jeunesse et réagiront chaque fois qu’ils seront sollicités. Aux apprenants, la députée leur a recommandé d’être des internautes patriotes qui œuvrent au développement et rayonnement du Cameroun, et non des followers passifs ou des relais naïfs, des pourfendeurs de la République». Elle a formulé ses reconnaissances à tous ceux ou celles qui de près ou de loin ont contribué à la réussite de ce projet. Le président de section Rdpc Ndé-nord, a appelé toutes les élites du Ndé à apporter leur soutien au projet dont l’objectif est avant tout de donner une chance aux générations actuelles et futures.

Le représentant des apprenants, Cédric Omer Nganmi Tomi a indiqué que pendant 6 semaines, ils ont suivis dans plusieurs ateliers notamment, l’atelier de connaissance de l’outil informatique, l’atelier de l’internet, l’atelier de manipulation des drones, l’atelier de maintenance des ordinateurs. Après près de 10 allocutions, les participants ont écouté le discours de clôture de la 4e édition de Vacances informatiques, du préfet du Ndé, Auguste Essomba. L’autorité administrative n’a pas tari d’éloges au projet et a invité des forces vives du Ndé à mettre la main dans la pâte.