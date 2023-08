CAMEROUN :: Election présidentielle de 2025 : Franck Emmanuel Biya appelé à se porter candidat :: CAMEROON

Le Mouvement citoyen des Franckistes pour la paix et l’unité du Cameroun qui le soutient a choisi le jour de son anniversaire pour lancer un appel à sa candidature à Bertoua.

C’est un message fort que les Franckistes de la région de l’Est ont envoyé à leur icone le 21 août 2023 au stade du 09 mai à Bertoua. Avant d’éteindre définitivement les lampions de la première édition du championnat de football organisé à son honneur, Stéphanie Daplouma, coordinatrice régionale du Mouvement citoyen des Franckistes pour la paix et l’unité du Cameroun a lancé un vibrant appel pour la candidature de leur champion à la présidentielle de 2025.

« Nous croyons à l’émergence d’une nouvelle classe politique en faveur d’une transition générationnelle conduite par M. Franck Emmanuel Biya à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire en ce jour. Nous l’appelons à se porter candidat à l’élection présidentielle de 2025 », a-t-elle déclarée dans son discours de circonstance. Selon elle, le Mouvement citoyen des Franckistes pour la paix et l’unité du Cameroun entend soutenir fidèlement les actions qui favorisent aujourd’hui, ou qui favoriseront demain, l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035.

« Votre présence tous ici ce soir, je le crois, témoigne de cette ambition collective de soutenir non seulement la candidature de notre champion à l’élection présidentielle, mais aussi de fêter ensemble, unanimement et fièrement son anniversaire », a-t-elle lancé sous une pluie d’applaudissements. Pour certains observateurs de la scène politique locale présents à l’évènement, c’est un pari gagné pour la promotrice de ce tournoi de football qui a mobilisé l’ensemble des populations de cette ville dans leurs diversités ethnique, politique et culturelle. Malgré la faible implication des mécènes et de l’élite locale pour des raisons dont on ignore, Stéphanie Daplouma a bénéficié du soutien des membres du bureau national des Franckistes pour réunir les ressources nécessaires liées au bon déroulement dudit tournoi.

Esprit de fraternité, de convivialité et de fair-play

Du 05 août date du coup d’envoi, au 21 août 2023 jour de la finale, 08 équipes réparties en deux poules ont honorablement rivalisées d’adresses et de prouesses techniques dans un esprit de fraternité, de convivialité et de fair-play. Pour prôner le vivre-ensemble et ne pas faire de discrimination, les équipes qui ont pris part à ce championnat de vacances étaient composées des joueurs de différents quartiers de la ville de Bertoua. L’affiche de la finale disputée lundi dernier opposait donc l’équipe des Franckistes à Rocket FC.

Après un score vierge de zéro but partout à l’issue du temps réglementaire et au bout d’un moment de suspense et d’émotion, les Franckistes ont remporté la victoire à l’épreuve des tirs aux buts. Ledit tournoi s’étant déroulé dans la discipline, le comité d’organisation a récompensé les meilleurs joueurs, les équipes et les arbitres qui se sont distinguées par leur sérieux et leur professionnalisme. L’apothéose de cette victoire dédiée à Franc Emmanuel Biya était la grande soirée de gala organisée au parc Sabal Lecco de Bertoua.