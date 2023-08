Une Camerounaise à la tête de Guinness Ghana :: CAMEROON

Félicité Nson qui occupait jusqu’ici le poste de directrice commerciale des marchés émergents en Afrique à Diageo, va prendre fonction le 14 septembre prochain.

C’est une Camerounaise qui prend la tête du groupe brassicole Diageo au Ghana. A partir du 14 septembre prochain, celle qui était jusqu’ici directrice commerciale des marchés émergents en Afrique va y occuper le poste de Directeur général de Guinness Ghana. L’annonce a été faite le 10 août dernier par Dayalan Nayager, président Afrique du groupe Diageo.

La promotion de Félicité Nson est le reflet d’un parcours plutôt admirable. « Elle rejoint Diageo en 2014 en tant que directrice marketing de Guinness Cameroun, apportant avec elle une riche expérience d’autres multinationales telles que McCann Erickson, MTN et Coca-Cola. Elle y a occupé des postes de direction dans les domaines du commerce et du marketing sur des marchés uniques en Afrique », écrit Dayalan Nayager. En 2017, Félicité Nson franchit un autre palier en occupant le poste de directrice commerciale en Éthiopie. Pendant son séjour dans ce pays, elle va transformer les activités commerciales, à travers le déploiement de l'automatisation des ventes aux distributeurs, la mise en place des initiatives Diageo Way of World Class Selling, entre autres.

Pendant son séjour au Cameroun, elle a aussi mené à bien des stratégies de transformation des marques Guinness, Malta et Smirnoff, ainsi que la transformation de l'itinéraire vers le consommateur. « Les initiatives qu'elle a menées ont permis à la Guinness de rester leader du marché et la marque numéro 1 en termes de valeur et d'équité pendant huit années consécutives...», écrit Dayalan Nayager. Il ajoute aussi que la camerounaise « consacre son temps au mentorat de jeunes talents, à la direction du réseau Cameroon Spirited Women Network et à l'assurance que nos marques peuvent jouer un rôle important dans la transformation de la société en matière d'égalité des sexes ». Il ne fait point de doute que la titulaire d'un MBA de l'Essec Business School en France, et d'un diplôme en marketing international de l'Université de Hartford (Etats-Unis d’Amérique) saura relever les défis qui l’attendent.