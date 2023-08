CAMEROUN :: « plus de 95 % des immeubles sont construits sans respect des normes techniques » :: CAMEROON

De nombreux effondrements mortels ont lieu chaque année dans le pays. Le dernier en date, à Douala, a fait plus de 40 victmes et 20 blessés fin juillet.

A New Bell, un quartier du 2e arrondissement de Douala, la capitale économique du Cameroun, les habitants l’ont surnommé « l’immeuble de la mort ». A première vue, la bâtisse semble inhabitée. Une partie de la façade du premier étage est tombée. Au deuxième niveau, un pan du toit s’est décollé. Pourtant, au balcon, des vêtements sèchent sur une corde et, au rez-de-chaussée de cette maison, une petite imprimerie tourne à plein régime ce samedi 12 août.

Dans la salle aux murs décrépis plongée dans une semi-pénombre, des hommes assemblent des papiers. « Je loue ici depuis quinze ans, explique Raphaël Kamga, l’un des responsables de l’imprimerie. Je sais que c’est dangereux de continuer à travailler dans cet endroit. Ce sont les moyens financiers qui nous manquent pour déménager. Après l’effondrement mortel du mois dernier, j’ai bien évidemment très peur. »

Dans la nuit du samedi à dimanche 23 juillet, un immeuble de quatre étages s’est effondré dans le quartier Ndogbong, dans le 5e arrondissement, faisant au moins 40 morts et plus de 20 blessés. Selon des voisins, cette habitation était aussi surnommée « l’immeuble de la mort ». « Les murs n’étaient pas crépis. Il n’y avait pas de voie d’évacuation d’eau. Tout le monde savait et voyait que c’était très mal construit. Mais on ne savait pas que cela allait faire autant de dégâts », s’attriste Claryse Tidjong, une voisine. Lors de l’écroulement, la bâtisse a écrasé une partie de sa maison, tuant sa fille, Ange Doriane Tidjong, 19 ans, et l’un de ses locataires.

« Laisser pourrir la situation »

D’après Philippe-Sylvestre, un voisin vivant à une rangée de maisons du lieu du drame, « même les autorités étaient au courant du très mauvais état de bâtiment qui tremblait ». « Quand le propriétaire et son épouse vivaient encore, je leur avais personnellement conseillé de faire détruire l’immeuble, confie le sexagénaire Quand ils sont décédés, nous avons conseillé la même chose à son jeune fils. Sans succès. Il a plutôt poursuivi la construction. J’ai plusieurs fois dénoncé cette situation à la mairie. Comme toujours, ils ont laissé pourrir la situation. »

Depuis de nombreuses années, les effondrements d’immeubles se succèdent dans la capitale économique et dans certaines localités du pays. En 2021, face à l’ampleur du phénomène, Cameroon Tribune, le quotidien gouvernemental, appelait à « stopper le fléau ». Pourtant, rien n’a changé. Deux jours après le drame de Douala, un autre immeuble s’effondrait à Ngaoundéré, dans l’Adamaoua, l’une des trois régions du nord du Cameroun, tuant au moins quatre personnes.

A chaque tragédie, les autorités descendent sur les lieux et pointent du doigt l’absence de permis de bâtir ou des maisons construites sans respect de normes techniques : utilisation du mauvais matériel, construction sur des zones interdites, non-respect des règles environnementales, vétusté des habitations… D’après la loi camerounaise, avant « d’entreprendre toute construction, même si celle-ci ne comporte pas de fondation », il faut au préalable obtenir un permis de construire délivré par la commune concernée, après vérification par une commission du respect des « règles d’urbanisme en vigueur ». Mais, dans les faits, « 90 % des constructions de Douala n’ont pas de permis de construire », explique au Monde, Arnold Mouangue, directeur de la communication et des relations publiques de la Communauté urbaine de Douala (CUD).

« Gangrène nationale »

Plus grave, selon le docteur Antoine Nsegbe, urbaniste, le relief monotone de la capitale économique, marquée par des pentes douces à faibles induisant un affleurement de la nappe phréatique qui se sature rapidement en saison des pluies, impose « de bonnes études géotechniques » avant toute construction. « La quasi-totalité de ces effondrements dans la ville se sont produits durant la saison des pluies, ce qui place les infiltrations d’eau en pole position des causes probables », souligne ce spécialiste en géographie urbaine.

Selon un autre urbaniste ayant requis l’anonymat, au-delà de ces causes géophysiques, « le véritable problème est la corruption couplée au laisser-aller qui prévaut dans les mairies de la ville ». « Il n’y a pratiquement pas de contrôles sur le terrain. Les rares fois où il y en a, les agents ferment les yeux contre de l’argent, assure cet homme qui a apporté son expertise dans plusieurs projets d’urbanisme au Cameroun. C’est pourquoi si on fait un diagnostic, on va trouver que plus de 95 % des maisons et immeubles du pays sont construits sans respect des normes techniques. »

A la CUD, les autorités, qui reconnaissent que « la corruption est une gangrène nationale », font part de l’existence d’une cellule qui reçoit les dénonciations et mène des investigations. D’après Arnold Mouangue, deux agents de la brigade de contrôle sont actuellement suspendus pour avoir délivré un faux permis de bâtir à une maison en construction. Le pot aux roses a été découvert lors d’une visite « fortuite » de l’adjoint au maire. « Pour une ville qui compte presque 5 millions d’habitants, nous n’avons que 500 à 600 policiers municipaux. C’est très peu, souligne le directeur de la communication de la CUD. Près de 200 sont dans les bureaux, très peu sur le terrain. La ville de Douala a besoin de beaucoup plus de policiers, beaucoup plus de brigades de contrôle. »

Lointain souvenir

Après le drame de juillet, les autorités ont mis sur pied un numéro vert permettant de dénoncer les bâtisses ne respectant pas les normes et ont commencé la destruction de certains édifices tout en mettant sous scellé de dizaines d’autres. Mais, déjà, elles disent faire face au manque de moyens financiers et de matériel approprié pour détruire « sans affecter » le voisinage. Selon l’urbaniste cité plus haut, ces démantèlements sont « un feu de paille ».

« La demande immobilière explose. Il faut loger et moins cher. Partout, vous voyez de simples maisons s’élever en immeubles de plusieurs niveaux. Ce sont des marchands de sommeil. Si on détruit, d’autres problèmes vont se poser. Si on ne détruit pas, il y aura toujours des morts », dit-il. De son côté, le docteur Antoine Nzegbe pense que « le retour à l’orthodoxie semble la voie à emprunter » pour éviter les effondrements. Il recommande, entre autres, une exigence des études géotechniques et missions de contrôle systématiques à divers stades du processus de construction et la « restructuration profonde » du secteur des matériaux de construction.

En attendant, à New Bell, malgré le marquage à la peinture rouge des équipes de la CUD interdisant l’occupation de « l’immeuble de la mort », Raphaël et les autres continuent d’y mener leurs activités. Le ruban de plastique rouge et blanc censé condamner l’entrée principale a vite cédé. Dans le 1er arrondissement, en plein cœur du centre-ville, le sous-sol d’un bâtiment de plusieurs étages dont la construction est inachevée abrite des salles de jeu et un restaurant. Les murs présentent de nombreuses fissures. Malgré le danger, hommes et femmes s’y pressent. Ici l’effondrement mortel de juillet semble déjà être un lointain souvenir.