CAMEROUN :: Crime passionnel : il tue l’amant de sa femme :: CAMEROON

Surpris alors qu’il se trouvait dans le lit conjugal, le nommé Jackson L, 43 ans a été roué de coups de machette dans la nuit du 20 août à Mvog Man Ze par Odza, dans la Mefou-et-Afamba.

Les images du corps mutilé du nommé Jackson L, 43 ans sont insoutenables. L’homme a été tué à coups de machette dans la nuit du 20 août (vers 23h) à Mvog Man Ze par Odza dans la Mefou-et-Afamba, alors qu’il se trouvait au domicile de son bourreau. D’après les premiers témoignages du voisinage, la victime, un technicien en bâtiment a été surprise dans le lit conjugal de Paulin E,43 ans, manœuvre en bâtiment.

Selon les éléments de la Division régionale de la Police judiciaire (DRPJ) du Centre en charge de l’enquête, les raisons de cet acte remontent à cinq ans. Lucie Sandrine A, 43 ans et Paulin E légalement mariés avec trois enfants, ne s’entendent plus. Il y a un an que Paulin quitte le domicile conjugal et s’installe chez ses parents du côté d’Obala, tout en faisant des va et vient, histoire de garder le contact avec ses enfants. « Selon l’épouse en garde à vue, il y a environ cinq mois elle s’est mise en couple avec son amant et serait même enceinte de lui. Le mari a plusieurs fois surpris ce monsieur à son domicile et lui a demandé de ne plus y mettre les pieds. Ce dernier s’est entêté, relevant que c’est lui qui assurait le bail », relate l’enquêteur.

C’est ainsi que dimanche soir, sieur Paulin se présente au domicile conjugal et demande à entrer. Les deux tourtereaux à l’intérieur de la maison refusent d’ouvrir. Le mari entreprend donc d’arracher les antivols du salon et de casser les vitres. Muni d’une machette soigneusement aiguisée, il se jette sur l’amant de son épouse et lui assène plusieurs coups. Alertés par les cris de cette dernière, des riverains vont accourir trop tard. Ils vont trouver Paulin, sa machette en main, assis au salon. D’autres curieux vont faire le tour de la concession et à l’aide d’une torche, vont découvrir la scène macabre à travers la fenêtre de la chambre : Jackson L, allongé, baignant dans son sang, le corps entaillé. Ils vont après cette découverte, s’en prendre au bourreau.

Sieur Paulin E finit par chance par échapper à la vindicte populaire. Le commissariat du 15e arrondissement immédiatement informé a dépêché les hommes sur les lieux. C’est cette unité de police qui a ensuite saisi la DRPJ où l’enquête se poursuit. Après des soins intensifs au Centre des urgences de Yaoundé, Paulin E se trouve à présent au Centre médical de la police. Son épouse est gardée à vue à la DRPJ pour la suite des investigations.