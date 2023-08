Cyrille Makanaki Dénonce l'Attitude des Présidents de Clubs Camerounais envers Samuel Eto'o :: CAMEROON

Cyrille Makanaki, célèbre milieu de terrain des lions indomptables au mondiale 90 en Italie, ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de critiquer l'attitude des présidents de clubs de football au Cameroun. Dans une déclaration récente, il exprime son mécontentement face au comportement de certains présidents de clubs qui agissent comme des aventuriers et remet en question leur attitude envers Samuel Eto'o et la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT).

1. Les Présidents de Clubs sous le Feu des Critiques : Cyrille Makanaki ne mâche pas ses mots en dénonçant le comportement de certains présidents de clubs au Cameroun. Il les accuse de se conduire comme de simples aventuriers, mettant ainsi en lumière des problèmes de gestion et de responsabilité au sein des clubs.

2. Samuel Eto'o, un Nouveau Souffle : Makanaki salue l'initiative de Samuel Eto'o qui a pris des mesures audacieuses pour le football camerounais. Il souligne que l'ancienne star du football fait ce que les présidents précédents n'avaient jamais osé faire, apportant un nouveau souffle au football du pays.

3. Conflit avec les Sponsors : L'une des critiques les plus marquantes de Makanaki concerne la relation entre la FECAFOOT, Samuel Eto'o et les sponsors potentiels. Il souligne que malgré l'intérêt des sponsors pour travailler avec la fédération, certains présidents de clubs semblent s'opposer à cette initiative, ce qui nuit aux perspectives financières du football camerounais.

4. L'Affaire des Subventions : Le sportif met en avant l'augmentation significative des subventions sous l'administration d'Eto'o. Il pointe du doigt l'ironie selon laquelle malgré cette augmentation, certains présidents de clubs refusent même des sponsors tels que XBET, remettant ainsi en question leurs véritables motivations.

5. L'Appel à l'Unité : Makanaki exhorte les présidents de clubs à cesser d'embrouiller les Camerounais et à agir de manière responsable. Il critique le traitement des joueurs, remettant en question leur droit de critiquer Samuel Eto'o, étant donné les problèmes persistants dans leurs propres clubs.

6. La Voix des Joueurs : Le sportif va plus loin en proposant que le vote pour le président de la FECAFOOT soit l'affaire des joueurs des équipes de l'élite One. Cette proposition vise à permettre aux joueurs d'avoir leur mot à dire dans le choix du président, soulignant l'importance de l'opinion des acteurs clés du football.

Cyrille Makanaki ne cache pas sa frustration face aux présidents de clubs et appelle à un changement d'attitude pour le bien du football camerounais. Ses remarques soulèvent des questions essentielles sur la gouvernance du football dans le pays et mettent en avant la nécessité d'une approche plus professionnelle et responsable de la part de tous les acteurs impliqués.