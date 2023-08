AFRIQUE :: Déclaration solennelle du président, médiateur universel sur la situation au Niger :: AFRICA

Jamais depuis l’assassinat lâche du guide Libyen, Muhammad Kadhafi, les peuples africains ne s’étaient retrouvés aussi mobilisés et aussi déterminés. Jamais depuis la décennie 1960 – 1970, suivie des années de braise 90, on n’avait connu pareille frénésie concernant les ambitions, les exigences et les attentes de libération effective de l’emprise du colonialisme et de l’impérialisme. Jamais depuis l’effondrement du mur de Berlin et la fin annoncée de la guerre froide grâce à la vision pragmatique d’un seul homme d’Etat, Mikael Gorbatchev, le monde ne s’était retrouvé devant un dilemme aussi urgent et aussi pressant, concernant la répudiation de l’ordre ancien et l’émergence d’un nouvel ordre.

Le Niger parle au monde, et l’Afrique va faire changer le monde. Le Niger interpelle toutes les consciences, et c’est toute l’Afrique qui est impliquée dans un jeu crucial de reconquête de dignité, de libération et d’indépendance effective. Les soubresauts qui montent des confins de l’Afrique de l’Ouest sont forts. C’est la mémoire des vénérables martyrs contemporains à l’instar des Sankara, Ouanjié, R. Manga Bell, S. Biko, P.E. Lumumba et autres, qui illumine les méninges et irritent les regards.

Nous ne saurions, et personne ne saurait avoir une autre interprétation, que celle d’un réveil des peuples et d’une marche vers de nouveaux horizons de dignité et d’expression pure de leur identité.

Le MPDR dénonce vigoureusement la tentative de quelques élites et politicard égarés, soumis à l’impérialisme et déformés par les valeurs occidentales abjectes, de créer la confusion sur le Niger.

Le MPDR déclare qu’il n’est pas question de COUP D’ETAT, mais de mouvement de façonnement d’un nouveau destin pour le peuple nigérien. Le processus des mutations institutionnelles et politiques au plan national comme au plan international, n’est subordonné à aucun canon ni à aucune norme établie par un quelconque système de valeurs consacré par une quelconque civilisation. Les peuples se déterminent librement et décident librement de leur propre forme de gouvernement, comme le spécifie si bien la résolution 1541 de l’Assemblée générale de l’organisation des nations unies.

Le MPDR déclare, que toute rupture d’un ordre suppose l’existence des problèmes, et pire l’absence de dialogue et l’affrontement des réseaux, des forces occultes. Elle suppose le besoin d’un autre ordre dont les acteurs officiels et officieux maîtrisent les secrets. Elle est tôt ou tard remise en débat, inéluctablement, par le jugement et la sanction populaire. Il s’agit d’une évolution dialectique, dont il ne faut pas avoir peur, mais savoir se l’approprier et s’adapter potitivement.

Le MPDR lance un appel pressant à toutes les forces actives de l’Afrique et du monde progressiste épris de paix, de liberté et de justice, pour soutenir sans réserve le peuple nigérien. IL ne s’agit ni de militaires ni de civils, il s’agit simplement et uniquement du peuple nigérien engagé dans une lutte décisive pour un avenir meilleur.

Le MPDR s’oppose énergiquement à toute immixtion quelconque dans les problèmes internes du peuple du Niger, et réfute catégoriquement toute prétention de quelle que structure ou alliance que ce soit, d’envoyer des forces d’occupation sur son territoire./.

Yaoundé, le 23 Août 2023

Le Président, Médiateur universel

SHANDA TONME