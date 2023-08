Rentrée scolaire 2023-2024: Le MINDEF examine la situation sécuritaire du Cameroun :: CAMEROON

Le Ministre de la Défense Joseph Beti Assomo a présidé cette mi-journée du 22 août 2023 à Yaoundé au Cameroun la Réunion relative à l'évaluation sécuritaire en prélude à la rentrée scolaire 2023 – 2024, et des fêtes de Noël 2023 et de Nouvel An 2024. Ladite rencontre s'est tenue dans la salle de conférence du Ministère de la Défense en présence de Monsieur le Ministre de l’Administration Territoriale Paul ATANGA NDI, de Monsieur le Délégué Général à la Sûreté Nationale Martin Mbarga-Nguelle et de Monsieur le Directeur Général Adjoint de la Recherche Extérieure.

Réunis autour du ministre délégué chargé de la défense, le chef d'état-major des armées, René Claude Meka, des officiers généraux et officiers supérieurs ont fait le point de la situation sécuritaire chacun dans sa zone. Après ce renseignement général complet, des propositions seront faites au Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées pour prendre des mesures appropriées.

L'armée camerounaise est confrontée depuis quelques années aux assauts répétés de Boko Haram dans le Grand-Nord. Des incursions des bandes armées à l'Est venant de la Centrafrique ajoutent à cette complexité sécuritaire. Au Nord-ouest et au Sud-Est, ce sont des groupes terroristes ambazoniens qui sèment des troubles. Malgré tous ces défis, le gouvernement reste résilient grâce aux forces de défense et de sécurité bien formées pour toutes sortes de situations. Grâce à leur bravoure, l'année scolaire 2022-2023 s'est déroulée de manière relativement paisible. Le Cameroun demeure le pays le mieux sécurisé en Afrique centrale. Face aux défis sécuritaires actuels, le Ministère de la Défense, l'Administration Territoriale et toutes les parties prenantes se préparent en amont pour faire face à d'éventuelles perturbations sécuritaires.

À ce stade, il est évident, à la lumière des ressources engagées par le gouvernement et de la formation du personnel militaire, que la sécurité globale du Cameroun est solidement établie.