CAMEROUN :: Philippe Van Damme s’en va, Philémon Yang se positionne :: CAMEROON

Le quotidien Le Jour paraissant à Yaoundé a récemment eu l'opportunité de rencontrer le diplomate émérite S.E Philippe Van Damme, qui occupe le rôle de Chef de la délégation de l’Union européenne au Cameroun. En cette période où les relations entre les nations africaines et l'occident sont marquées par des tensions, il a exprimé son point de vue en affirmant que « Le temps où les bases militaires d’Etats membres de l’UE étaient imposées en Afrique est révolu ». Alors qu'il achève sa mission diplomatique au Cameroun et en Guinée-équatoriale, le diplomate fait un bilan approfondi de son séjour, abordant des sujets tels que la présence militaire européenne en Afrique et le déclin de l'influence de l'UE sur le continent.

En parallèle, la course à la Présidence de la 79e Assemblée générale des Nations Unies suscite également l'attention. Le journal Le Messager met en avant la candidature de l'ancien Premier ministre Philémon Yang, que Yaoundé soutient ardemment pour ce poste prestigieux. Sous la direction du Premier ministre Joseph Dion Ngute, une équipe travaille sur l'Agenda du sommet des BRICS à Johannesburg, en Afrique du Sud. Parmi les activités prévues, la promotion de la candidature de Philémon Yang pour la présidence de la 79e Assemblée générale de l'ONU en 2025 occupe une place importante.

Du côté de l'enseignement supérieur, des changements majeurs sont en cours dans la capitale. Le journal Le Messager rapporte le licenciement des enseignants de l'Université de Yaoundé I, avec un article intitulé « Comment Maurice Aurélien Sosso a torpillé les textes ». Trois enseignants, Fridolin Nke, Gaston Ndock et Damaris Mandob épse Enyegue, ont été radiés de l'université et convoqués pour des interrogations judiciaires concernant leur renvoi.

En ce qui concerne l'assassinat de Martinez Zogo, InfoMatin publie un article intitulé « Eko Eko /Danwe : la confrontation ». Selon des sources crédibles, le chef du renseignement et son collaborateur proche sont attendus devant le juge d'instruction au tribunal militaire de Yaoundé le 23 août.

Par ailleurs, à Bafia, Kamaroes News souligne la baisse significative de l'insécurité, marquant ainsi un progrès appréciable dans la région. La ville autrefois associée au grand banditisme a vu son taux d'agressions nettement diminuer, grâce à l'effort collectif des élites locales et des forces de sécurité.

Enfin, Forum Libre se penche sur la Gestion du Fret Cameroun-Tchad-Centrafrique et aborde les résolutions de la tripartite BGFT-BARC et BNFT. La réunion initialement prévue en RCA s'est tenue à Douala, rassemblant le Bureau de gestion du fret terrestre du Cameroun (BGFT), le Bureau national du fret du Tchad (BNFT) et le Bureau d’affrètement routier Centrafricain (BARC). El Hadj Oumarou, coordinateur général du BGFT, annonce même la création de l'Alliance Africaine des Bureaux de gestion de fret, marquant ainsi un pas en avant dans la collaboration régionale.